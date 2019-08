Cavada, el hombre que es noticia

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Roberto Cavada conoció el sentir de cada dominicano que decidió exponer su opinión (en contra o a favor) sobre lo sucedido el pasado lunes, cuando el conductor de “Telenoticias” (Telesistema, canal 11), la emprendió contra un técnico del canal en el momento que se transmitía, en vivo, la emisión estelar del noticiario. Lo que más causó malestar fue que lo tildó de “animal”.

Lo acontecido, esa noche, desató una ola de comentarios por parte de miles de personas que dejaron sus pareceres en las diferentes cuentas de influencers, medios y páginas que publicaron la información.

En gran parte, los escritos detractaban al comunicador de origen cubano y nacionalizado dominicano, y que lleva 12 años al frente del programa de noticias, en el que se caracterizó por un estilo único e innovador. De la misma manera encontró consejos y apoyo en muchos de sus amigos como la comunicadora Miralba Ruiz y el periodista Santiago Drullard, así como el productor René Brea.

Asimismo, recibió la posición de miembros del Sindicato Nacional de Técnicos de la Televisión Dominicana y del Círculo de Reporteros Gráficos, encabezados por Ramón Javier Cartagone y Candido Mercedes, quienes depositaron, ayer miércoles, ante la administración del canal un documento rechazando las agresiones verbales que fue objeto el encargado del teleprónter.

La noche del martes, al finalizar el noticiario, Cavada tomó unos ocho minutos para emitir una disculpa pública. “Lo que pretendo enmendar esta noche fue una ofensa que hice ayer, desproporcionada. Ofrezco entonces mis excusas al joven del teleprónter y al resto de las personas que se vieron lastimadas con quien exabrupto del pasado lunes”, expuso.

En su mensaje Cavada dijo que tras el incidente ha leído los comentarios publicados y ha respondidos algunos, sobre el caso.

El conductor del programa calificó de erradas las razones utilizadas para defender al “técnico afectado”. También dijo que se enteró que entre los grupos de WhatsApp de técnicos de televisión le han dicho “hasta del mal que me voy a morir”. Por último puso sus funciones a disposición de los dueños del canal 11.

Al depositar la queja, ante la administración del canal, los representantes del gremio calificaron como vaga la disculpa del comunicador. “Vuelve a faltarnos el respeto, es una respuesta vacía. Tenemos más querellas de que él acostumbra a hacer esto con los técnicos. Pedimos que se retracte nuevamente”, se argumentó.

OFENSA

Una molestia que pasó a mayores

Lo sucedido.Durante la emisión del noticiero del lunes, el controversial presentador de noticias no contuvo su molestia al leer en el teleprónter una información y percatarse que el titulador no seguía sus expresiones.

“Al señor de la tituladora, que es un animal (el del teleprónter), que es un animal y no me está viendo. Usted pone en cola lo que yo estoy haciendo para yo terminar de leerlo en el teleprónter, si usted quiere, si no se va para su casa”, sentenció. A partir de entonces la polémica quedó abierta entre quienes justifican su acción y los que no la toleran.