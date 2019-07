Sarodj Bertin sale a defender a Haití y le responde al activista social Jaime Rincón

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Luego de que Santiago Matías “Alofoke” emitiera un comentario refiriéndose a la Parada Dominicana en El Bronx y se cuestionara sobre, qué pasaría si los haitianos quisieran hacer lo mismo en el país, fueron muchas las personas que opinaron al respecto entre ellas el activista social Jaime Rincón.

Rincón expresó en el espacio online El Nuevo Diario TV que los haitianos sí tienen su parada aquí y es el gagá, argumentó que esa tradición de ellos es un caos donde andan armados y con bebidas alcohólicas.

“Santiago Matías, no le puedes pedir a los haitianos que hagan una manifestación organizada como la que hacemos nosotros en Estados Unidos y en otras partes del mundo… Lamentablemente tú no le puedes pedir orden, esa es una cultura retrograda, atrasada, una cultura de la edad oscura. Unas tradiciones que no van con las tradiciones dominicanas, porque allí lo que se alaban son santos y al demonio, ahí no se alaba a Dios en esas tradiciones y como quiera a ellos se les permite”, dijo el comunicador.

A todo esto la modelo haitiana Sarodj Bertin no se quedó callada y salió a defender su país arremetiendo contra el comunicador.

En un comentario la también actriz le dijo a Rincón que él está confundiendo a la población, aclaró que el gagá no es una parada haitiana, sino un baile folclórico que ambos países heredamos de los ancestros.

“Debería investigar más sobre la cultura haitiana y por lo visto sobre la dominicana, también antes de dar estas declaraciones… No veo razón para venir a juzgar a todo un pueblo por dos o tres experiencias vivida”, defendió la modelo.

Cabe destacar que Jaime Rincón no ha sido el único que se ha manifestado en contra de lo que dijo "Alofoke". Hace unos días el productor y conductor de televisión Manny Solano llamó “Traidor de la patria” al influencer.