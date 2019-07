Cavada pide disculpas a técnico de Telenoticias y pone a disposición funciones como presentador

Gabriela Hungría

Santo Domingo, RD

El presentador de noticias Roberto Cavada pidió disculpas por haber ofendido a uno de los técnicos de Telesistema canal 11, y se puso a disposición de entregar sus funciones si así fuera necesario.

“Lo que pretendo enmendar esta noche fue una ofensa que hice ayer, desproporcionada. Ofrezco entonces mis excusas al joven del teleprónter y al resto de las personas que se vieron lastimadas con quien exabrupto del pasado lunes”, afirmó la noche del martes el comunicador.

En un mensaje de ocho minutos, durante la emisión del programa, Cavada dijo que tras el incidente ha leído los comentarios publicados en diferentes redes sociales sobre el caso y que también ha recibido consejos de amigos.

“He leído todo, absolutamente todo lo que han publicado en las redes sociales. He escuchado muy buenos consejos de amigos que aún quedan en esta vida”, explicó.

Asimismo, el comunicador, de 48 años, explicó que estaría dispuesto a ceder sus funciones a los ejecutivos del canal para el que ha laborado en los últimos 12 años.

“He decidido poner a disposición de los dueños de este canal todas las responsabilidades que tengo hasta este minuto y hasta esta noche dentro de nuestro grupo de comunicaciones incluyendo esta, la de presentar las noticias que desarrollo, que hago desde hace 12 años de manera ininterrumpida en la emisión estelar de Telenoticias en Telesistema”, recalcó.

Añadió que el éxito de Telenoticias se debe al trabajo de todos, y dijo que nunca variará su amor, respeto, consideración tanto a los ejecutivos como al equipo.

“Dios nunca abandona a sus verdaderos hijos y yo me creo hijo de Dios. Hay que tener fe que todo llega”, finalizó.

La noche del lunes Cavada estalló contra el encargado del teleprónter de la y lo llamó “animal” al percatarse que este había cometido un error.

“Al señor de la tituladora que es un animal (el del teleprónter), que es un animal y no me está viendo. Usted pone en cola lo que yo estoy haciendo para yo terminar de leerlo en el teleprónter, si usted quiere, si no se va para su casa”, dijo el periodista cubano.