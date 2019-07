Sophy de Puerto Rico y el dominicano Fausto Rey

Bélgica Suárez

Los más adultos disfrutaron muchísimo el espectáculo presentado el pasado sábado, con motivo del Día de los Padres. El zar de los grandes eventos, Luis Medrano, presentó a la Sophy de Puerto Rico y Fausto Rey, de aquí, con muy buen público. Cientos de personas se dieron cita al Anfiteatro de Puerto Plata. Fue la noche triunfal de este gran artista dominicano, que conserva su bonita voz, dio un gran show. Los cientos de asistentes, en su mayoría no tan jóvenes, se dieron banquete con ambos artistas. Sophy interpretó sus canciones conocidas, al igual que Fausto, que fue la sensación de la noche. No fui, no me entusiasmé, quería saber cómo luce físicamente Sophy, las fotos que veo de ella son de antes, me dijeron que no se ve tan joven. ¡Oh! Es que el tiempo pasa.

Haime Thomas

Mi estimado Haime Thomas, a quien aprecio y defiendo por ser como es, solidario y un gran profesional de la comunicación, ha trascendido con gran respeto en la sociedad. Cuando aceptó ser presidente de la Junta Central Electoral, lo primero que dijo que no iba a dejar de comentar, sin cortapisas, sin dejar de ser comunicador, fue aceptado a unanimidad por todos los partidos políticos y la verdad, que ha hecho su trabajo con trasparencia y honestidad, varias elecciones y no hay quejas de él, un gran error del alcalde de Santiago, por un comentario que debió pasar como otros tantos de distintos políticos y nada. Lo mejor en un político es la tolerancia, no es bueno ser arrogante, es un gran consejo a un amigo que ha sido exitoso, a pesar de lo mal asesorado que está. ¿Por qué buscarse tantos enemigos? El político suma, no resta.

Hotel Emotions

Señores, el Hotel Emotions, del grupo Hodelpa, estuvo súper animado con motivo del día de los padres, en Puerto Plata la gente de Santiago gusta mucho de este establecimiento hotelero, no solo por su belleza, hospitalidad y lo mucho que se goza, también por el cariño que le tienen a su presidente el señor Edmundo Aja, por ser pionero de traer el mejor hotel a Santiago, el Gran Almirante. Dinamizó el turismo a través de estos hoteles Hodelpa, no es la primera presentación de orquesta y conocidos artistas nacionales e internacionales que presenta el este fabuloso establecimientos hoteleros.

Las montañas

No sé la cantidad de personas o familias que tienen casas de veraneo en Jarabacoa, lo que sé es que son muchas, si nos llevamos por la cantidad de vehículos y los tapones que se hacen los domingos bajando, aún sin ser fin de semana largo, sobre todo de gente de la capital y Santiago. Es bueno porque prácticamente está ciudad está viviendo del turismo de los fines de semana, varios hoteles, restaurantes, salas de pinturas de buenos artistas, ríos, montañas se llenan de visitantes, ya hay personas que llegan a este lugar desde los jueves que tienen sus casas. Otros viven en esta localidad.