Senador de EEUU Bernie Sanders graba un video con Cardi B para su campaña a la Casa Blanca

EFE

Washington, Estados Unidos

Bernie Sanders y la popular rapera Cardi B, cuya admiración mutua han manifestado en múltiples ocasiones, grabaron este lunes un video para la campaña presidencial del senador izquierdista en busca de movilizar al votante joven.

El video fue rodado en un salón de uñas regentado por dos mujeres afroamericanas en Detroit, ciudad en la que este martes y miércoles tendrá lugar la segunda tanda de debates de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca.

Según dijo Sanders a la cadena CNN, él y la rapera neoyorquina de origen dominicano y trinitense, que se ha convertido en toda una revelación del hip-hop gracias a su disco "Invasion of Privacy" (2018) y a canciones muy exitosas como "Bodak Yellow" y "I Like It", conversaron sobre deuda estudiantil, crisis climática y el sueldo mínimo.

"Estamos trabajando en una manera de involucrar a más gente joven en el proceso político. El futuro de EE.UU. depende de la gente joven. Muchos están votando, pero no suficientes", dijo el senador a la cadena estadounidense.

Cardi B, por su parte, publicó en su cuenta de Instagram una foto del encuentro acompañada de un texto en el que agradeció a Sanders la conversación y reprodujo el eslogan "Not me. Us" ("No yo. Nosotros"), que suele utilizar el senador en su campaña.

"Estad atentos para ver cómo (Sanders) luchará por la justicia económica, racial y social para todos. Juntos, construyamos un movimiento de gente joven para transformar este país", escribió la popular rapera.

Esta fue la primera vez que Cardi B y Sanders se vieron cara a cara, aunque su afinidad y guiños en las redes sociales vienen de lejos.