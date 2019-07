Raphael: “Recibo mucho amor y afecto de los dominicanos”

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

A pesar los cambios que agitan los nuevos tiempos en la industria musical, Raphael mantiene un poder de convocatoria envidiable, gracias a ese carisma personal, a sus joyas de la corona (como llama a sus éxitos musicales) y al reinvento temporal que lo actualiza, como esta vez pasa con su gira “Resinphónico”, con la que cantará de nuevo en Santo Domingo.

Raphael afirmó que tiene muchas ganas de volver al país, pues República Dominicana es un lugar muy querido, y a pesar de que no ha podido venir desde hace un tiempo, espera que esta vez el público lo inmortalice a través de sus canciones.

“Estoy muy feliz de regresar al país, espero que la gente me recuerde por muchísimo tiempo y me hagan volver pronto, además recibo mucho amor y afecto de todos los dominicanos y me lo dicen por todas partes”, dijo a LISTÍN DIARIO través de la vía telefónica.

Raphael regresará a los escenarios dominicanos después de ocho años, en dos presentaciones: martes 15 y miércoles 16 de octubre. El artista cantará acompañado de una orquesta sinfónica de 54 músicos, en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, donde cantará en un aforo tipo teatro, con sillas numeradas y capacidad limitada para 900 personas, informó el empresario César Suárez Pizano.

“Resinphónico” es su producción más reciente, en la que recopila los éxitos de su vida, canciones que marcaron épocas y hoy día siguen teniendo mucho éxito.

El disco renueva el emblemático “Yo soy aquel”, una canción compuesta por Manuel Alejandro e interpretada por Raphael con la que representó a Radio Televisión Española en el Festival de la Canción de Eurovisión 1966. El tema no se había regrabado desde entonces. “No había encontrado una oportunidad para regrabar la canción. No tenía un sentido el volver a escucharla, entonces llegó Resinphónico y dije que esta es la oportunidad perfecta para rehacerla con distintas melodías”, expresó.

La melodía

El eterno romántico, intérprete de muchos éxitos, indicó que su cancionero mantiene vigencia por la melodía.

Para él, lo más importante es la melodía y el ritmo. Por eso confía ciegamente en el compositor Manuel Alejandro (que le ha escrito gran parte de sus temas), que con sus melodías ha llevado al astro español a romper todos los esquemas para un baladista.

Raphael, de 76 años, llega al país en una época en que la música urbana es la más consumida por la juventud.

El astro romántico comentó que él no tiene ningún problema con la música urbana, pero que por ahora no piensa incursionar en el género.

“Hay que esperar, darle tiempo al público a que se adapte, a que cambie. Cualquier día de estos puedo sorprender con alguna propuesta nueva, quizá dentro de varios años, pero por ahora hay que esperar para ver qué sucede con todo esto”, expresó el español.

El tour

Raphael Resinphónico World Tour es la gira musical del cantante, la cual se ha presentado en varias ciudades alrededor del mundo.

El tour cuenta con una orquesta sinfónica impresionante que promete dejar al público extasiado.

“He trabajado con grandes orquestas sinfónicas del país y creo que tocan como dioses, han trabajado conmigo y yo con ellos alguna vez. Además este tipo de música nunca pasa de moda”, explico el artista.

En cuanto al auge que ha tenido la música clásica y sinfónica entre los jóvenes, el cantautor indicó que es una buena señal, pues es lo que más se disfruta en su concierto. La mezcla entre la melodía y la letra de sus canciones inyectan al público de emoción.

MIRADA EXTRA

Novedad.

Durante el próximo año, Raphael grabará un disco en el cual tiene varias personas trabajando en las letras, ya que aparte de ser algo nuevo y arriesgado, él espera que lleve un mensaje a su fanáticos.

Razones.

“Estoy trabajando arduamente en la letra, porque no quiero que mis canciones digan ninguna tontería; la melodía ya está, es algo nuevo y diferente como todo lo que hago”, adelantó.

Donador.

En el aspecto personal, su vida ha cambiado para mejor desde 2003 cuando recibió un trasplante de hígado. El artista manifestó que en Latinoamérica necesita educarse en materia de donación de órganos y trasplantes, pero que eso les compete más a los gobiernos.

Temas.

En su propuesta para los dominicanos no faltarán clásicos como “Mi gran noche”, “Qué sabe nadie”, “Gracias a la vida”, “Escándalo” y “Como yo te amo”.