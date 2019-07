Pedro Capo: “Mi corazón está lleno de amor para mis hijos’’

Venez Gafer

Santo Domingo

En la altura de la azotea de un reconocido hotel de Santo Domingo, allí estábamos entrevistando a ‘‘Capó’’, el cantautor puertorriqueño de 38 años, sin imaginarnos que poco tiempo después iba a probar la miel del reconocimiento mundial con su canción Calma.

Su increíble apertura, personalidad agradable y su sencilla energía se sintió tanto, que olvidamos que hablábamos con un “famoso”. Y dentro de todo lo que nos habló, algo que nos marcó de su vida, es el gran apego con sus hijos. De hecho, nos dijo que define esta faceta como la más importante en su vida y aprovecha cada momento para estar con Jahvi, Bobby y Salvador.

Además, de que la música está en su ADN, no solo porque es nieto del legendario Bobby Capó, sino porque es todo lo que vive, respira y profesa. A pesar de que para muchos tomó más fama con Calma, ya son 20 años en el ruedo artístico. Capo confesó, que para llegar ahí tuvo que remar mucho, pero disfrutó ese camino desde el primer instante.

Le gusta la actuación

Otra curiosidad que nos contó es que la actuación es otra faceta del arte que le interesa sobremanera, pero no la ha desarrollado al máximo porque la música sigue siendo la protagonista de sus pasos. Se ha destacado, además, en las tablas con una temporada como parte del elenco de Celia: The Life and Music of Celia Cruz que se presentó en inglés y español en Nueva York.

Por su gran dominio del lenguaje anglosajón, también ha estelarizado en The Sweet Spot, Shut Up And Do It y Paraíso Travel, dirigida por Simon Brand y protagonizada por John Leguizamo. Sin embargo, la faceta de compositor es otro de los matices que Capó desarrolla casi sin proponérselo. Esto lo ha hecho merecedor de varios premios ASCAP.

En 2017, Capó se unió a varios artistas, como Jennifer López, Gloria Estefan y Rita Moreno, en «Almost Like Praying» de Lin-Manuel Miranda. Todas las ganancias de la canción beneficiaron a la Hispanic Federation y sus esfuerzos para ayudar a las personas afectadas por el huracán María en Puerto Rico.

Quizás no sabías esto de él

• Pedro Francisco Rodríguez Sosa es su nombre de pila.

• Su abuela, Irma Nydia Vázquez, que falleció hace unos meses, fue la primera Miss Puerto Rico en 1948. Esa fue la razón del porqué él canceló su gira en el país.

• La canción ‘‘Calma’’ la define como “canción especial de su vida”.

• Capó es coautor de la canción de Ricky Martín “La mordidita” y “Disparo al corazón”.

• Comenzó a tocar guitarra a temprana edad y rápidamente se convirtió en un diestro en el instrumento.

• Cantó en el estadio Maracaná, en la final de la Copa América Brasil 2019.