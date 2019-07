Rafael Solano recibe un emotivo homenaje por su trayectoria en el arte

Redacción L2

Santo Domingo, RD

El compositor y escritor de canciones icónicas Rafael Solano fue homenajeado con el concierto “Una primavera para el mundo” durante la noche de ayer jueves por la Corporación Estatal de Radio y Televisión (RTVD).

El salón Papa Molina de la televisora estatal fue el escenario perfecto que reunió a grandes personalidades de la cultura y el arte dominicano y fue protagonizado por los artistas Niní Cáffaro, Víctor Víctor, Merlis Camilo, Adalgisa Pantaleón, Carolina Solís y Otilio Castro, quienes fueron acompañados por la Gran Orquesta RTVD.

El tributo comenzó con una capsula biográfica del maestro Solano, cuya trayectoria trasciende los tiempos, donde se destacaron todos los aportes que el también pianista ha hecho al arte dominicano.

“Yo me siento muy contento y me llena de satisfacción ver que este es un reconocimiento basado en mi trayectoria, mi conducta, no en una canción”, dijo Solano acompañado de su familia.

El compositor, oriundo de Puerto Plata, no pudo ocultar su alegría con el reconocimiento y expresó que se sintió feliz y agradecido de ser acogido por la televisora cuando llegó a Santo Domingo.

Los artistas interpretaron las canciones más reconocidas de Solano, entre ellas: “Hay noches”, “No tardes más”, “El sonido de tu voz”, “Perdidamente enamorado”, “Por amor”, entre otras.

La actividad estuvo encabezada por el director del canal, Ramón Tejeda; Ellis Pérez, presidente del Consejo de Administración y Eduardo Selmán, ministro de Cultura

El director del canal manifestó: “Más que un concierto, este acto es una deuda por pagar que teníamos con el maestro Solano, que tanto ha dado a nuestro país con excelencia musical”.

Igualmente locutor y productor de televisión, Ellis Pérez hizo un recuento de diversos aspectos de la obra de Rafael Solano.

En el especial homenaje Solano tuvo una participación tocando el piano e interpretó varios de sus temas.

La semana pasada se develó un cartel en la plaza cultural que lleva su nombre, en el parqueo de la institución.