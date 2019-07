J . Álvarez: “La fama que camina” junta a varios colegas

Enrique Medina

Santo Domingo, RD

La estrella de la música urbana, nominado al Latin Grammy, J. Álvarez escogió a República Dominicana para promover su nueva producción musical, titulada “La fama que camina 1.5”, donde hace gala de algunas composiciones propias y “featurings” con varios colegas del género.

Este álbum, que abre las puertas de su mundo familiar y comparte éxitos que trascienden épocas y lo consolidan como uno de los artistas más fuertes y sólidos de la industria musical, cuenta con 12 temas, entre ellos: “Sentimientos escondidos”, “Enamórate” (ft. Jowell & Randy), “Síguele dando”, “Si, mija si” (Tricks ft. Boogie), “Tiempo de vernos” (ft. Mandy), “Tu juguete”, “Baila Mami” (ft. Pusho) y “Que fluya” (ft. Olga Tañón). También, incluye versiones de los éxitos “6 de la Morning”, “Anda deja” (ft. Carlitos Rossy & Casper) y “De la mía personal” (ft Cosculluela).

Junto al compositor y cantante Genio “El mutante”, el productor musical Eliot ‘El Mago de Oz’, entre un amplio equipo que junto a él trabaja sin descanso, J. Álvarez entrega al público un álbum que fue grabado en diversas partes del mundo y con el que ya logra llegar a millones de corazones que siguen latiendo con fuerza gracias a cada una de sus originales letras y renovadas melodías.

Desde que salió al mercado, J Álvarez ha obtenido importantes reconocimientos con su producción “La Fama que Camina”, como un Disco de Oro. Además, sus cifras demuestran que es uno de los artistas más influyentes del género urbano, pues en Spotify suma más de 95 millones de reproducciones.

De esta producción, algunos sencillos ya se han convertido en grandes éxitos, como es el caso de “Sentimientos escondidos”, el cual sobrepasa los 30 millones de reproducciones en YouTube, y “Enamórate”, con Jowell & Randy, pasó la barrera de los 32 millones de visualizaciones en este mismo canal digital.

Si de vídeoclips se trata, el álbum también promete romper YouTube, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores, pero esta vez con ideas y producciones que lo muestran dispuesto a todo.

En especial a generar nuevas propuestas uniendo fuerzas, con estrellas de la música con ‘La mujer de fuego’, Olga Tañón, con quien en el vídeo, ‘Que fluya’, suben la temperatura con la buena química que lograron.

ALBUM

Origen “La fama que camina es un nombre que siempre los muchachos me ponían de vacilón, porque decían que siempre he tenido los pies sobre la tierra. Todo el mundo me decía: ‘La fama que camina’, y yo estaba buscando un nombre para un proyecto que empecé en el 2016”, dice sobre el disco.