Yolandita Monge: “Aprendí tantas cosas de Anthony y una de ellas fue amar a este país”

Yolandita Monge es querida por el pueblo dominicano, al que dice amar tanto como a su patria: Puerto Rico. Aquí en esta tierra del merengue ha vivido momentos que la han marcado para siempre, porque venían del corazón y de un hombre que, según confesó a LISTÍN DIARIO, nunca la abandonó desde que se conocieron.

Por eso está de regreso y puso a un lado las lágrimas y la nostalgia para dar paso a la celebración de la vida y de la obra de quien para ella ha sido uno de los más grandes artistas y compositores dominicanos: Anthony Ríos, quien falleció el pasado mes de marzo, dejando a su familia y seguidores con una profunda tristeza.

Sobre el concierto

“Quería de alguna manera hacer algo y pasar este duelo de la manera como lo sabemos hacer los artistas: cantando y por eso convoqué a algunos amigos y me dijeron que sí, que era una buena idea, incluyendo su hija Carolina”, así nació el concierto que presentará mañana sábado en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua

“Si usted supiera señora” será un recorrido por las canciones más emblemáticas de Anthony Ríos, seleccionadas de manera especial por la propia cantante puertorriqueña, quien no recuerda cuando inició esta historia de amor entre el “señor del pasado” y ella pero lo que sí recuerda que fue real y muy especial.

¿Cómo lo conociste?, le preguntamos, ella respondió entre risas y lágrimas luego de buscar en su memoria aquel momento. “Nos conocimos en Nueva York en una presentación; él estaba con el Combo Show y yo cantaría sola. Él me miró y tomó su guitarra y comenzó a cantar Fatalidad, y luego me dijo: -eso somos tú y yo, no vinimos en un tren, pero sí en avión, tú de Puerto Rico y yo de República Dominicana, y nos vamos a juntar para la eternidad-, en ese momento me acababa de divorciar∑”, nos contó la intérprete que mañana promete esas canciones que todos conocieron en voz de Anthony dedicadas e inspiradas por ella, y esas otras que también la artista, le cantó a él.

Además de todos esos clásicos la noche promete ser especial, porque ella revelará esos temas que nunca interpretó y que él escribió para ella.

“Luego de muchos años, descubrí que por una razón una persona en especial de la compañía disquera que tenía en ese momento no quiso que yo siguiera grabando las canciones que Anthony me escribía”, revela y de inmediato nos cuenta que esos temas, también los hará.

Desde que Yolandita Monge comenzó a venir al país se habló de este gran romance que envolvía a estos dos artistas. Ella hoy nos cuenta que desde aquel día que Anthony y ella se conocieron nunca la abandonó, por el contrario se hizo presente en su vida, a tal punto que nunca supo cuando el romance comenzó y cuando terminó.

Por eso al visitar este diario las lágrimas corrían por sus ojos, lágrimas de alegría, porque ella está convencida de que Anthony, que vivió como quiso y supo vivir, según él mismo lo dijo muchas veces, no quería lágrimas. “Por eso este show no será un homenaje, sino una celebración de la vida y la obra de un gran hombre y artista, a quien quise y quiero”, sostuvo la intérprete de “Señor del pasado”.

Monge que inició en la música a muy temprana edad, consiera que sigue siendo muy difícil todavía al día de hoy estar en la música para la mujer, por múltiples razones. “Siempre ha sido muy difícil, porque este oficio siempre ha sido concebido para hombres. En el caso mío, todavía hoy día suceden cosas, ahora por ejemplo porque estoy viuda, en fin”.

La cantante ha alzado su voz y camino con los de a pie, se considera una mujer campesina, que sabe de las necesidades de los que tiene menos, prefiere accionar y ayudar en bajo perfil y sin cámaras. Apoya todos los movimientos del pueblo en contra de la corrupción y quiere ver a su pueblo natal, Puerto Rico, fortalecido y renovado, aunque eso significará mucho trabajo, “pero yo sé que eso lo lograremos”.

Yolandita quien tiene un repertorio exquisito de canciones que incluye “Quítame ese hombre del corazón”, “El amor”, “Este amor que hay que callar”, “Tiempo perdido”, afirma que esta tierra es una “extensión de su natal Puerto Rico”.

De sus inicios en la música

Su primera prueba como cantante, fue siendo una niña en el 1966 en un concurso de radio, Tribuna del arte, En 1969 grabó sus primeros éxitos bajo el sello discográfico “Patty”, entre ellos “El Resfriado (“El Achús”).

En 1985 grabó el disco Luz de Luna con los temas musicales “Te veo pasar”, “Señor del pasado”. “Por ti, Por él” y “El poder del amor” que de inmediato conquistaron el corazón del público.