Cherito sembró en The New York Band y en el merengue la mejor cosecha de su vida

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Cherito Jiménez, que ayer murió a los 50 años de edad, fue un niño privilegiado. Además del talento que heredó, tuvo la dicha de pertenecer a una familia culta. Su abuelo fue el poeta y escritor José Jiménez Belén, uno de los primeros cronistas de arte del país, y su padre, Chery Jiménez, uno de los principales precursores del merengue en Nueva York, además de músico, empresario artístico y creador de The New York Band.

Desde muy pequeño, Cherito se inclinó por la música, estudió piano, bajo profesores particulares en Nueva York, en donde fue a residir tras graduarse de bachiller.

Nace el artista

Desde muy joven Cherito tuvo muy claro su propósito como artista. Cuando era líder de The New York Band y con apenas 23 años se refirió al deseo que tenía de aportar en la música. “Antes de yo morir tengo que haber hecho aportes importantes para la música, especialmente para la música de mi país. Yo quiero que a mí se me respete como artista y que se me recuerde siempre por la obra que haya hecho”, dijo en enero de 1992 al desaparecido periódico El Siglo.

Y con el pasar de los años cumplió su promesa porque desde el primer instante que la banda irrumpió en el medio se convirtió en un referente de un nuevo merengue, con un concepto que representaba la juventud de la época que residía en Nueva York.

La historia comienza con el trabajo de su padre Chery Jiménez (co-fundador de las agrupaciones musicales Los Beduinos, Los Hijos del Rey y The New York Band). Según lo relatado por Jiménez, el grupo se forma a instancia de Wilfrido Vargas en 1986.

El nombre The New York Band surge de una conversación entre él y Wilfrido e inicia como parte de la Corporación Wilfrido Vargas.

Con el merengue “Colé” (“Mamá no quiere que yo colé”), en voz de Magda Like, se registró la primera pegada de la entonces joven orquesta.

Dos años después de la formación inicial, el grupo despega con un frente integrado por su hijo Cherito, Irysnelda, Franklyn, Johnny, Miosotis y Alexandra.

El concepto The New York Band irrumpe en el mercado con una fuerza extraordinaria. Se convirtió en uno de los grupos de mayor venta de discos, más de 2.5 millones, con 10 álbumes en el mercado.

Llevaron su merengue a escenarios de Estados Unidos, España, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Chile, República Dominicana y otros países.

“Nadie como tú”, “Si tú eres mi hombre”, “Dame vida”, “Colé” y “Dancing Mood” son algunos de los clásicos de esta legendaria agrupación.

El grupo como tal duró 12 años, ya que en 1998 los integrantes decidieron continuar con sus carreras en solitario.

De ese año en adelante Cherito produce para nuevos talentos (Jimmy Bauer, Rubén Ariel y Alexa). Además tiene la oportunidad de coproducir junto a Sergio George.

Del 2000 al 2004 fue compositor exclusivo de la editora Warner Music Group y creó su compañía de discos Next Step in Music.

En 2007 retornó a Santo Domingo con su proyecto musical y es gratamente recibido en el mercado local. El artista graba el álbum “Cherito Forever”. Durante el 2009 y 2012 viajó a España y Colombia. Con el tiempo se mantuvo activo, en su estudio de grabación y en los escenarios, hasta la hora de su muerte, ayer, producto de un infarto.

Momento de tristeza

El próximo 23 de agosto José Jiménez Sosa, su nombre real, estaría cumpliendo 51 años. Lamentablemente su familia tendrá que pasar ese cumpleaños sintiendo su gran ausencia. A él le sobreviven sus padres, su esposa y sus tres hijos.

La mañana de ayer será recordada como una de las más tristes para la clase artística dominicana. Su deceso, sorpresivo, dejará marcado a una generación que se identificó con el concepto musical de The New York Band, agrupación de merengue que tuvo la oportunidad de reintegrar durante los últimos tres años tanto para el disfrute de sus admiradores como para una satisfacción personal.

Desde ayer el pesar es colectivo entre la gente que gustaba de sus canciones, y más en aquellos que lo conocieron de cerca.

Su cuerpo será expuesto desde hoy jueves a las 6:00 de la tarde hasta el viernes a las 5:00 en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Su entierro será mañana después de esa hora en el Cementerio Puerta del Cielo.

CONDOLENCIAS

“Perdimos una vida joven, llena de talento y de ilusiones. Solo nos queda la resignación ante la voluntad del Señor. Descansa en paz @cheritojimenez”.

Johnny Ventura

Merenguero

“Mi adorado sobrino Cherito, te vas dejando luto y dolor en mí, en nuestra familia y en la sociedad dominicana. Para el país fuiste popularmente un ídolo por tu hermosa voz y tu música imperecedera”. En mi caso, mucho más que eso, fuiste un genio, quiero dedicarte lo que digo de ti en mi libro: “Eres un joven que ha sabido abrirse camino haciendo lo que le entusiasma, gracias a un enorme talento. Eres tremendo compositor, arreglista, cantante, productor, diseñador gráfico y vestuarista; un verdadero conocedor del negocio en clave contemporánea. El éxito es tu magia”. Te voy a extrañar siempre, Cherito. Descansa en paz”.

Wilfrido Vargas

Músico