Artistas consternados por la muerte de Cherito

Que pena .!!!!!! Dios mio.!!! Le voy a pedir a mis seguidores que para casos como este que no utilicen el simbolo de me gusta por favor.!!! Porque a mi no me gusta que nadie se muera y yo ver eso de me gusta mucho menos un gran Artista, Un Fajador, Un trabajador de nuestra musica.!!!!’ Es bueno que observen bn porque se que hay gente que lo hace sin saber aveces claro.!!!!!! Pero no es de buen gusto.!!! Los amo mi gente.!!!! Ayyyyyy entonces cuando yo me muera me vam a poner asi.!!!!! Me gusta.!!!! Ayyyy noooo.!!! Bendiciones