Cherito, el líder de una banda que impulsó el merengue desde Nueva York

El mundo musical está hoy de luto por el fallecimiento del merenguero Chery Jiménez (Cherito), líder de la banda The New York Band, una agrupación que fue un relevo natural del ritmo, sobre todo con asiento en Nueva York, donde recibió el principal impulso a partir de 1986.

Jiménez, que murió este miércoles a los 48 años, empezó a sentir una inclinación hacia la música desde pequeño, al formar parte de una familia que se desenvolvía en el medio artístico.

Su padre, Chery Jiménez, fue cofundador de las agrupaciones musicales “Wilfrido Vargas & Los Beduinos” y “Los Hijos del Rey”, y encaminó a su hijo a educarse musicalmente, al percibir en él notables aptitudes.

Thew York Band se formó en la época dorada del merengue como parte de una corriente que seguía el camino de Milly con Los Vecinos, el Conjunto Quisqueya, Patrulla 15 y Los Reyes del Caribe, entre otros grupos merengueros de la diáspora dominicana.

El primer éxito de la agrupación fue "Colé", interpretado por Magda Lake. Irisneyda, Franklin, Miosotis Alexandra y Tony fueron otros cantantes estelares de la agrupación. A partir de entonces generó un sonido distinto, con influencias del pop y otras fusiones.

Cherito se uniría a la agrupación de merengue The New York Band en 1988, dos años después de está ser fundada por su padre, como una iniciativa de darle un toque más juvenil y fresco al grupo con su carisma y presencia como cantante líder, compositor y co-productor de la banda.

En su niñezestudió música. Su instrumento base era el piano "y nunca pensé que iba a cantar", hasta que entré a The New York Band. "Cuando comencé a cantar fue algo que descubro", dijo hace 10 años al programa "Noche de Luz" (canal 7). También fue productor, compositor y arreglista..

El artista formó parte del grupo formado por padre desde el año 1988 hasta 1995, y con este conquistó las grandes plazas consumidoras de música tropical, incluyendo Puerto Rico, Estados Unidos, México, Colombia, y vendieron más de 2.5 millones de discos mundialmente con 10 álbumes y grandes éxitos como "Si tú no estás" (1988), "Nadie como tú" (1990), "Dancing mood" (1991), "Dame vida" (1992), entre otros .

El retiro y el regreso

A partir de 1996, el artista se retiró temporalmente de los escenarios, dedicándose exclusivamente a la producción musical de grandes artistas, entre ellos Celia Cruz, Wilfrido Vargas, Olga Tañón y Tito Nieves. A la vez desarrolló nuevos talentos como Jimmy Bauer, Rubén Ariel y Alexa).

En el 2007, Cherito regresó a los escenarios dispuesto a reconquistar a su público apostando por un estilo más urbano

En adelante, Cherito estuvo en constantes giras por Colombia y España, plazas en las cuales el artista goza de gran popularidad. También hizo parada en Estados Unidos, contratado por la multinacional Sony Music para producirle a varios de sus nuevos artistas, tales como Renzo, Keyla Jones y el grupo Black Stone.

En 2016 se unió nuevamente a los cantantes Miosotis y Johnny Contreras para una gira de reencuentro de The New York Band a la que llamaron "Re: Encuentro World Tour".

También, en 2016, fueron parte de un segmento especial en los Premios Soberano, que entrega Acroarte en el Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo. Ese musical alcanzó su pico más alto ese año. El público los aclamó de pie y la prensa coincidió de forma unánime que The New York Band puso el mejor show de la gala esa noche.

Durante sus años de carrera artística Cherito llevó el merengue como su bandera por todo el mundo, ganándose el cariño del público y colocándose en un prestigioso sitial como uno de los más altos representantes de la música dominicana.

A pesar de la fama no se le vio con esas ínfulas de superioridad o ego artístico. Por su padre, siempre estuvo ligado al espectáculo. relacionándose con músicos, fanáticas, y una vez que entro a nuew york band para mí no eran cosas nuevas.

"La fama nunca la hice mía, más bien me relacionaba con las personas y la gente me quiere", dijo en una entrevista en el programa "Noche de Luz".

La muerte lo sorprendió la madrugada de este miércoles. Su proyección personal era de un hombre tranquilo. "Gracias a Dios la vida me ha tratado muy bien, no puedo quejarme... mucha gente me pregunta que cuál es el secreto y creo que es la paz interna y el descanso", había dicho en una entrevista en años pasados.