Tueska: “Lo que viví ya es agua pasada”

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Hace apenas seis meses Tueska ocupaba los primeros titulares de las páginas del entretenimiento. Su contrato que la ataba a su exesposo, el empresario artístico Evelio Herrera, había finiquitado, gracias a un acuerdo entre ambas partes.

Hoy la “colombiana, aplatanada” -como ella se define- levanta vuelo y se reinventa como artista, ahora a ritmo de música urbana. De lo vivido con Herrera confiesa que ni siquiera piensa en ello, que son aguas pasadas y que cambió la página.

“Esta que ven aquí es una nueva Tueska, y hay que seguir adelante”, dice rápidamente, al hablar de la difícil situación vivió.

Tueska ha dado un giro a su vida y a su carrera artística. Desde su separación, y luego divorcio, encontró el amor en el ingeniero José Miguel Florencio Estévez, a quien considera un hombre espectacular.

En esta nueva etapa ha puesto en reposo al merengue, género con el que se dio a conocer, y se ha atrevido con la música urbana. La semana pasada lanzó en las plataformas digitales “Yo pago”, una canción de su autoría, en combinación con Itzza Primera y Pedro Vengoechea.

“Este nuevo tema, ‘Yo pago’, es el resultado de lo que he ganado por años, y surge de un proceso personal de observación, experimentación y evolución musical”, así define el nuevo lanzamiento en su carrera.

Lo que cuenta

En la canción Tueska refleja, en algunas de sus estrofas, la experiencia vivida de un percance del cual dice superó, sobre todo cuando habla de libertad y tomar decisiones por su cuenta.

“No quisiera vincular este tema a mi pasado matrimonio, porque no son solo sentimientos míos; hay una coautora del tema, y no vivió conmigo ni el matrimonio ni el desenlaceÖ O sea, es una situación que puede vivir cualquier mujer de esta época. La canción es una herramienta para la mujer demostrar que los hombres deben ser más creativos al momento de conquistarnos”, sostuvo.

Esta vez Tueska tiene la libertad de escribir y seleccionar, conjuntamente con su equipo, las canciones que realmente quiere cantar. Ya tiene un álbum prácticamente listo.

Cuenta que desde principio de año comenzó a componer junto a otros amigos, buscando su esencia. “Yo buscaba reinventarme... buscaba decidir qué quería cantar, qué tipo de música hacer, qué tipo de letras, o sea, empecé a reencontrarme y en ese proceso llevo más de un año”.

Con el álbum casi listo y lanzando su primer tema, se prepara para viajar a su natal Colombia. También a México y República Dominicana (donde reside). En estos días se encuentra en Miami, en gestiones para su proyecto.

“En este disco puedo mezclar todo lo que me gusta, lo que nunca había hecho y es una producción urbana, pero con ritmos latinos”, acotó.

No dejaré el merengue

Tueska se define una artista con swing. Sus raíces como barranquillera y su aprendizaje en República Dominicana, desde los 18 años de edad, la han convertido en una intérprete de merengue “con mucho sabor”, como lo expresa cuando se le pregunta si dejará el ritmo a un lado.

“Todos conocen que mi carrera la desarrollé cantando merengue, primero en un grupo (Las Chican) y luego como solista; en ese periodo de reinvención este es el resultado de lo que verdaderamente quiero hacer”, afirmó en la entrevista telefónica con LISTÍN DIARIO.

Luego agregó: “Este es el acompañamiento musical con el que me siento cómoda, no es que deje el merengue a un lado, es que esta es la propuesta musical que traigo en estos momentos. Me encanta el merengue, me encantan las fusiones y me gusta fusionar con el género urbano”.

COMPETENCIA

MUJERES

Urbanas. A sus 30 años, Tueska no le tiene miedo a nada. En esta nueva etapa experimenta con el género urbano, que ya registra el éxito conquistado por varias mujeres que dominan la escena.

“Estoy dispuesta a darlo todo y el público es el que decide. Estoy dispuesta a ganarme el espacio y gracias a Dios este es el momento perfecto para las mujeres que incursionamos en este género”.

Nombres. Tueska entra al mercado a competir con Ivy Queen, Natti Natasha, Karol G, Becky G, Anitta, Lali Espósito, Becky G, Nina Sky, Rosalía y del país La Insuperable, Melymel, La Materialista y Milka La Más Dura, entre otras.