La actriz Bella Thorne dice que es “pansexual” y no bisexual

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

La actriz estadounidense Bella Thorne, quien hace unas semanas atrás publicaba imágenes de ella desnuda en sus redes sociales para terminar con los chantajes de un hacker, vuelve a ser noticia al declararse “pansexual” y no bisexual como ya lo había dicho en el 2016.

Thorne es conocida gracias a sus facetas como actriz, cantante y activista habló durante una entrevista con “Good Morning America” de ABC que ya no se identifica como bisexual: “En realidad soy pansexual, pero no lo sabía”, dijo.

La actriz de 21 años explicó que su vida amorosa no se basa en el género o identidad sexual de alguien.

Aunque este término no está admitido por la Real Academia Española (RAE), expertos y sociólogos dicen que esta palabra se ajusta a lo que a veces se llama omnisexual, que es cuando una persona se siente atraída por otra persona de cualquier género.

“La chica Disney”, quien acumula más de 20 millones de seguidores en Instagram, se encuentra en una relación con el cantante italiano Benjamín Mascolo.

Bella se encuentra promocionando su libro “Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray (La vida de un magnate aspirante: desorden mental)”, en el cual escribe contra el abuso sexual (ella declaró haberlo sufrido en su infancia y parte de la adolescencia), dislexia y las dificultades para aceptarse ella misma.

Sin embargo la estrella de la comedia de Disney” Channel, Shake It Up” no es la única celebridad que se define públicamente como “pansexual”. En el 2016 Miley Cyrus lo hizo, también la actriz de “Orange is the New Black”, Asia Kate Dillon.