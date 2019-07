Doble de Vin Diesel está en coma tras sufrir accidente grabando "Rápidos y Furiosos 9"

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Las grabaciones de "Rápidoa y Furiosos 9" se han detenido tras el aparatoso accidente de uno de sus actores. Se trata del doble de Vin Diesel, quien se encuentra en coma después de haberse golpeado la cabeza al caer de una altura de 9 metros.

El acróbata Joe Watts grababa una escena que debía saltar de un balcón, después quedaría sujeto por un cable de seguridad, y lo bajarían lentamente, pero el alambre se rompió y el británico cayó al suelo.

El incidente sucedió ayer lunes en un set de Warner Bros Studios en Hertfordshire, Reino Unido, tras el fatídico momento se suspendió de inmediato la grabación, y se trasladó al actor al hospital Royal London Hospital, según informan medios internacionales.

Su prometida, Tilly Powell, que también es especialista, confirmó lo sucedido a través de Facebook y dijo que se siente “devastada” con "el corazón destrozado" y que está en coma inducido tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

“Espero que entiendan que no puedo responder a cada mensaje individualmente. Escribo esto para contarles a todos. Joe sufrió una lesión grave en la cabeza y se encuentra en un estado de coma inducido. Está estable y estará monitoreado toda la noche. Le quiero muchísimo y mi corazón está destrozado. Él tiene a toda su familia y a sus amigos a su lado para ayudarle a superar esto”, escribió.

Vin Diesel se encontraba en el set de rodaje cuando se produjo el accidente, y sufrió un "shock total", reveló una fuente al diario británico The Sun.

Joe Watts es un doble de acción británico con una larga experiencia profesional. Trabajó en escenas de riesgo de programas como Game of Thrones, o en películas como Spider Man Far From Home, Johnny English Strikes Again, Jurassic World o Mission: Impossible-Fallaout.