Sandra Berrocal no está preparada para ver a Crazy Desing con otra persona

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Luego de que confirmara su separación hace varias semanas atrás, la presentadora de televisión Sandra Berrocal dijo no estar preparada aún para ver a su ex esposo Crazy Desing con otra pareja.

En una entrevista en el programa Noche de Luz (Canal 7) Berrocal fue cuestionada sobre si estaba preparada para ver al artista con otra persona y respondió: “No, no puedo ser hipócrita, pero no… no creo que él públicamente salga con una persona cuando no tenemos ni un mes y pico dejados. No lo asimilo y si lo hace es porque ya estaba”, expresó.

Entre lágrimas habló sobre la separación y lo difícil que ha sido, igualmente aseguró que no hubo infidelidad: “No fue por eso, yo en ese momento entendía que él no tenía a nadie de igual manera él también conmigo”

La presentadora del programa televisivo De Extremo a Extremo expresó que hay decisiones que son difíciles pero necesarias en la vida de un ser humano y entendió que tomó la decisión correcta: “Entonces para ser infelices ambos es mejor que cada quien haga su vida”.

Después de la ruptura de la pareja se han desatado una serie de rumores en las redes sociales que cuestionan la sexualidad del cantante, pero la comunicadora dijo que nunca ha tenido dudas sobre eso.

Tras una relación de varios años y un hijo en común Berrocal dijo desconocer el comportamiento del artista: “Él está viviendo su soltería yo diría, es que de verdad yo no asimilo lo que está pasando ahora mismo, yo lo desconozco totalmente”.

Confesó que por el momento no habrá reconciliación, pero tampoco está abierta a nuevos amores.

Sobre los comentarios que pusieron en tela de juicio la paternidad de su hijo de dos años, manifestó que estuvo dispuesta a hacer una prueba de ADN, pero Crazy se negó diciendo que él está seguro que es su hijo y no importa lo que la gente diga

La presentadora de 32 años comentó que el divorcio aún está en proceso.