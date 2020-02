Muchos extrañan a Karen Yapoort en la TV local

Bueno Santos

Desde que se supo de la cancelación de Mabel Henríquez y Diana Filpo del espacio “Vale por Tres”, que se transmite por Telesistema, por alguna razón muchos ojos de inmediato miraron hacia la expresentadora de dicho show Karen Yapoort. Según los comentarios, ella regresaría nuevamente al programa sabatino, y por ende sería el motivo de la salida, sobre todo de Mabel. Sin embargo, en un vídeo en su cuenta de Instagram, Karen se refirió al tema de manera superficial de la siguiente manera: “Qué si vuelvo a la TV, Qué si regreso a Vale por Tres, que yo había dicho que regresaría a un espacio propio, qué por mí fue que sacaronÖ”. Lo cierto es que muchos extrañan la presencia de Karen en la televisión local. Ella salió en junio de 2017 de “Vale por tres”. La comunicadora se unió al pelotero de Grandes Ligas Edwin Encarnación, con quien este año procreó un bebé.

Chavela en la vida de Villalona

Chavela tiene 20 años trabajando al lado del cantante Fernando Villalona (El Mayimbe), quien decidió premiarla con un viaje a Disney. “La felicidad que tiene Chavela no puedo describírselas, pero más feliz me siento yo de poder cumplirle sueños a los que estan a mi lado”, comentó el “Niño Mimado” en su cuenta de Instagram. Aunque no explica en que consiste el trabajo de Chavela, se intuye que es relacionado a asistencia personal y de su familia, así como de los quehaceres de la casa del artista. Chave, como le dicen sus cercanos, fue acompañada por el propio Mayimbe, su esposa Fátima y su hijo Matthew. Un gesto para aplaudir. Y también para imitar porque son tantos los jefes que nunca se acercan a mirar lo que sus servidores sienten o quieren. El grado de sensibilidad humana no debe perderse para quienes nos han acompañado toda la vida.

Las palabras del Mayimbe

A continuación el mensaje del Mayimbe: “Ella es Chavela y tiene 20 años a mi lado, considero a Chavela parte de mi familia porque es un amor , decidimos como una bonita muestra de agradecimiento por todo lo que ha hecho darle una sorpresa y llevarnosla para Orlando a que disfrute su primer viaje, unas vacacioncitas para botar el golpe. La felicidad que tiene Chavela no puedo describírselas, pero más feliz me siento yo de poder cumplirle sueños a los que estan a mi lado”.

Ladrones en casa de Rivera

El robo en la casa de la actriz mexicana Angélica Rivera fue algo grande. Primero se informó que habían sido cuatro hombres los que intentaron perpetrar un robo en casa de la ex primera dama de México, pero nuevos reportes indican que se trató de un grupo de más de siete hombres, todos vestidos de negro y armados. Los sujetos llegaron al inmueble a bordo de tres camionetas, pero sólo dos de ellos ingresaron al lugar. El ruido que provocó la caída de uno de ellos alertó a los integrantes del equipo de seguridad de la casa. De acuerdo con el periódico Reforma, los miembros de seguridad del inmueble dispararon contra los asaltantes.