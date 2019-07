Schwarzenegger y una Sarah Connor de "cierta edad" vuelven en Terminator

AFP

EE.UU.

Casi 30 años después de evitar el juicio final con su hijo John, la aguerrida Sarah Connor no ha tenido descanso.

Imágenes exclusivas de la nueva "Terminator: Dark Fate" fueron compartidas este jueves en la Comic-Con de San Diego, durante un panel en el que participaron los actores Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger, y el director Tim Miller.

Hamilton vuelve a interpretar el papel de la feroz Sarah Connor que no hacía desde 1991 y sus 62 años parecen no haberle pasado ninguna factura: en el avance de la película apareció saltando de un vehículo para enfrentar a dos robots superpotentes y usando todo tipo de armas, incluidas bazucas y granadas.

La actriz recordó que "consideró mucho" la decisión de volver a hacer el papel porque estaba satisfecha con el resultado de las dos primeras entregas.

Pero decidió finalmente que el paso del tiempo, para su personaje y ella misma, serviría para mostrar lo que "una mujer de cierta edad" puede hacer.

"Un día me levanté y me dije 'sabes que, no te puedes preocupar por ser lo que eras, porque soy mucho más que eso", indicó ante cientos de personas en la mayor celebración de cultura pop del mundo.

"La riqueza de mi experiencia de vida sólo podía enriquecer el personaje que interpreto", añadió.

"Dark Fate", que se estrena el 1° de noviembre en Estados Unidos, es una continuación directa de "Terminator 2", casi tres décadas después de la destrucción de la oscura Cyberdyne.

"29 de agosto de 1997 se suponía que sería el día del juicio final, mi hijo y yo lo impedimos, cambiamos el futuro, salvamos a 3.000 millones de personas... de nada. Desde entonces cazo terminators", dice Connor en el tráiler.

Schwarzenegger, que ha participado en cinco de las seis películas producidas, dijo que era un "adicto" a la franquicia.

"Es absolutamente incorrecto decir que no necesitaba volver", dijo 'Arnie' en una clara referencia a su frase icónica de la película "I'll be back" (Volveré).

"Soy adicto a Terminator, Terminator fue la película que lanzó mi carrera en cine de acción".

James Cameron, que también regresa a la franquicia como productor por primera vez desde "Terminator 2", habló en Comic-Con vía videollamada desde el set futurista de "Avatar".

Recordó que su "único requerimiento" para producir el filme era que Schwarzenegger regresara.

Confirmó además que Eddie Furlong, que interpretó al adolescente John Connor en "Terminator 2", también reinterpretará su papel.