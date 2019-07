Bad Bunny y Residente piden dimisión de Rosselló con tema "Afilando los cuchillos"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Los artistas puertorriqueños Residente y Bad Bunny lanzaron este miércoles el tema “Afilando los cuchillos”, que expresa una dura crítica contra el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.

“Vamo' cortante' como lo' cuchillo', sacando chispa hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío, pa' que ninguno se aproveche de lo mío”, dice una de las estrofas de la canción, que fue lanzada tras la filtración de las casi 900 páginas de chats de un grupo privado de Telegram, donde tanto Rosselló como otros miembros del gabinete utilizan términos homófobos, sexuales y despectivos contra diferentes figuras de la vida pública puertorriqueña.

También el tema crítica la corrupción, la manipulación de las noticias del país, así como la burla hecha por los funcionarios tras la muerte de cientos de personas durante el devastador paso del huracán María.

"¿No tenemos algunos cadáveres para alimentar a nuestros cuervos?”, escribió uno de los miembros del gabinete en una de las conversaciones.

“Y quizá' tú hablas en tu grupo como yo en el mío, pero yo no tengo fondo' público' escondí'os. De la muerte de los puertorriqueños yo no me río”, expresa Bad Bunny en la canción.

Asimismo, lo denominan “homofóbico, embustero y delincuente”, el primer término por los insultos escritos contra el cantante puertorriqueño Ricky Martin.

Desde el pasado fin de semana Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, ha pedido la renuncia del gobernador y instó a los puertorriqueños a lanzarse a las calles hasta que dimita.

Esto después de que fuera mencionado junto a Residente en uno de los chats, donde critican la visita de ambos a La Fortaleza el pasado mes de enero.

“René y yo estábamos bien picao y nos dio con ir a joder a ese c… Busca la página del chat donde hablan de nosotros. Yo jamás cuadraría un bicho con esa gente, no hablen algarete ni pierdan el enfoque que ustedes se desvían de ver una mosca! los malos son ellos! ATAQUEN!”, dijo.

Este miércoles se reunieron más de cien mil personas a las afueras de La Fortaleza, según un mensaje publicado en las redes sociales de Residente.

“Más de 100 mil personas en la manifestación. Esto es histórico para Puerto Rico. El gobierno quiere probar de que estamos hechos y lo van a sentir porque la noche no se ha acabao”, escribió el intérprete de "Atrevete", quien estuvo acompañado de Bad Bunny, Ricky Martin, Tommy Torres, entre otros.

En una rueda de prensa del pasado lunes, Rosselló dijo que no renunciaría de su puesto pese a la presión mediática y del pueblo que ha tenido en la última semana.