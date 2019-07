Sergio Vargas: De vuelta a estudiar en universidad

Ynmaculada Cruz Hierro

ynmaculda.cruz@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Cuando Sergio Vargas sube a un escenario confiesa que lo hace para competir con los grandes de su carrera, y a la vez ganar. Pero cuando ya no está cantando se convierte en un ciudadano que lo único que puede exhibir es ser una buena persona.

Es por eso que tomó la decisión de retomar la universidad y volver a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de la Tercera Edad, la que abandonó hace tres años y la que espera terminar como un compromiso consigo mismo.

“Me matriculé hace tres años y por una fuerte ola de trabajo a nivel internacional, la detuve. Estoy organizando mis papeles y la agenda para ver si logro esa meta, que es un compromiso conmigo mismo, ni siquiera es para vivir de ello. Es algo que me debo a mí mismo”, dijo a LISTÍN DIARIO El Negrito de Villa.

Según contó el merenguero, la carrera de Derecho le atrae porque lo vincula directamente con la realidad que viven los hombres y las mujeres en el país. “Y en un país donde no hay respeto por nada, y precisamente me toca vivir en Villa Altagracia, donde la falta de conocimiento son el principal enemigo con el que vive la gente. Cuando las personas no conocen sus derechos no pueden evitar ser abusados en nombre de la misma ley”, entiende.

Sergio aclaró que no estudiará para ejercer la carrera de Derecho, ya que no ha sido parte de su sueño. “Pero uno no sabe de qué terminará comiendo mientras dure la vida”.

Recordó que antes que artista vivió el sueño de tener una carrera política, y a pesar de que en el país en la política no se exige preparación ni arriba, ni abajo ni en el medio, entiende que se trata de un asunto de autovaloración y responsabilidad prepararse si va a ejercer cualquier actividad.

Concierto sinfónico

Este sábado Sergio subirá a la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, en donde estará protagonizando el concierto “Sergio Sinfónico” junto al Filarmónica de Santo Domingo, que cuenta con la dirección musical y producción del maestro Amaury Sánchez, y la producción ejecutiva de Joaquín Geara.

“Desde que planeamos la idea del concierto siempre pensé que era la misma orquesta de Sergio, integrada a la Filarmónica de Santo Domingo la que debía tocar; la orquesta de Sergio tiene unos músicos excelentes con los cuales yo he grabado, hay algunas sorpresas que vendrán más adelante. La Orquesta Filarmónica tiene 52 músicos, más la orquesta, eso es lo mínimo que yo uso para una orquesta sinfónica. Tendremos una única función y muchas cosas van a pasar la noche del concierto, eso se los garantizo”, aseguró Sánchez..

REPERTORIO

22 canciones cantará

Nuevo tema.

“Tendremos un repertorio de unas 22 canciones y entre ellas 16 o 17 merengues. Habrá una sección que será íntima y se armará una bohemia, entre los temas que no se pueden quedar se incluyen Como un bolero y Brindo por ti”, adelantó .

Sergio también estrenará el nuevo merengue “Si pudiera decidir”.