Artistas boricuas marcharán hoy en contra del gobernador de Puerto Rico

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Son varios los artistas que han reprobado la conducta del gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló y se unirán a la marcha de este miércoles para pedir la renuncia del político. Entre ellos están: el cantante Ricky Martin, Bad Bunny, Wisin y René Pérez (Residente)

Tras la filtración de un chat privado del gobernador entre asesores y miembros de su gabinete, donde hacían comentarios sexistas, homofóbicos y llenos de insultos hacia periodistas, miembros de la oposición e incluso de su propio partido, son muchas las personalidades que exigen que renuncie a su cargo, aunque el político haya pedido perdón por las declaraciones

Ricky Martin publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se muestra indignado y anuncia que se unirá a la marcha de hoy miércoles desde el Capitolio hasta la Fortaleza de ese país: "Frustrado, enojado, siento una presión en el pecho horrible y como me puedo liberar de esta angustia es simplemente viajando a Puerto Rico y diciendo presente en la marcha. Mañana a las 5.00 pm voy a estar con ustedes. Voy a caminar con mi gente. Vamos a estar en el Capitolio. Vamos a caminar hasta la Fortaleza y vamos a dejarle saber a Ricardo Rosselló que no lo queremos en el poder, que estamos cansados y no podemos más con el cinismo de estos líderes", dijo el cantante.

El artista expresó que le dejaran saber a Rosselló que no lo quieren en el poder: “Ya Puerto Rico ha sufrido muchísimo y no podemos más con el cinismo de estos líderes. Afortunadamente salió el chat porque se desenmascaró todo el mundo. Se burlaron de nuestros cadáveres, se burlaron de la mujer, se burlaron de la comunidad LGBT, se burlaron de gente con discapacidad física mental, se burlaron de gente con obesidad. Basta ya, no puede ser”.

El artista urbano Bad Bunny es uno más de los que se unen a la marcha, "Voy a bajar pa' la isla y me gustaría verlos conmigo y con los que ya salieron pa' la calle!! Esta gente piensa que tenemos miedo y vamos a demostrarle que están bien equivocados!!”, escribó en su cuenta de Twitter

El cantante dijo en otro mensaje que cree fielmente en el perdón, “pero una cosa es perdonar y otra es dejarnos pisotear y engañar una y otra vez”.

Residente también se mostró indignado: “"Este gobierno ya perdió el respeto de todo un país. Si no renuncia lo vamos a sacar. Toda la gente que llevaba manifestándose en las calles que este mismo gobierno criticó tenían la razón".

Con una fotografía en el que se muestra con la bandera de la isla del encanto, Luis Fonsi dijo que siempre ha respetado los ideales de cada persona, pero es imposible que se quede callado tras ver las burlas del gobernador. En un extenso mensaje expresó que aunque hoy está lejos: “mi corazón, mi voz, y mi apoyo está con el pueblo”, terminó diciendo.

Igualmente Wisin se manifestó a través de las redes sociales e invitó hacer lo correcto por Puerto Rico de manera pacífica y responsable.

La manifestación de este miércoles está pautada para comenzar a las 5:00 pm.