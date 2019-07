Muere el instagramer “La Garata Films” y figuras del medio artístico lamentan el hecho

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Murió la tarde de ayer martes de varios impactos de bala en el pecho el instagramer dominicano, Luigi Acosta mejor conocido como “La Garata Films” en su barbería ubicada en la calle 31 Noroeste con la avenida 95 de Miami, Florida, Estados Unidos.

Según testigos que ofrecieron información al noticiero Telemundo 51, dos hombres armados habrían entrado ayer a la barbería, uno de ellos lanzó un disparo y fue entonces cuando presuntamente Acosta salió corriendo.

Fue transportado vía aérea al centro de traumas del hospital Jackson Memorial, donde falleció, según confirmaron fuentes oficiales a Telemundo 51. A pocas cuadras de la balacera, la policía de Miami arrestó a un sospechoso. Su identidad se desconoce.

La Garata era conocido por hacer videos graciosos y parodias en las redes sociales, los más populares fueron de la época de la pelota invernal.

Luego de que se diera a conocer la noticia varias personalidades lamentaron el hecho, uno de ellos fue el humorista Jochy Jochy, quien dijo ser amigo del padre del instagrammer: “Nuestra relación va más allá de las redes. Soy amigo de su padre Luís al cual estuve visitando en la Florida hace apenas dos semanas. Realmente no lo puedo creer. Ojalá y sea mentira”.

El comediante Carasaf Sánchez escribió en su cuenta de Instagram: “Cuando me dieron la noticia no lo quise aceptar Bro, aún quisiera que sea una mentira. Nuestra amistad era por las redes pero era bonita. Men, donde quiera que te encuentres síguete riendo y haciendo reír a los demás, fuimos hermanos de pasión, siempre buscándole el chiste a las cosas más complicadas. @lagarata_films no sé por qué me duele tanto esto bro. La vida si es rara. (Riamos y amemos más, el adiós se aparece de cualquier forma) R.I.P Garata”.

Otras de las figuras que publicaron sus condolencias fueron Ariel Santana y el ventrílocuo Liondy Ozoria.