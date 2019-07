Dalisa Alegría tiene planes de boda y bebé con Mozart la Para

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Más enamorada que nunca se mostró la actriz Dalisa Alegría, quien reveló que ya se encuentra viviendo junto al exponente urbano Mozart La Para y están haciendo planes para casarse y tener un bebé.

En unas declaraciones ofrecidas a la periodista Gelena Solano tras salir de un centro comercial en la ciudad de Miami, Alegría reveló que viene boda pronto, aunque todavía no tengan fecha definida. También dijo que el intérprete de “Mujeres” la trata como una princesa: “Fue una de las cosas que me enamoró de él” feliz y sonriente la actriz expresó, “Lo amo”.

Alegría que se encontraba en "la ciudad del sol" junto a su diseñadora comprando algunos adornos para decorar el apartamento en el cual se encuentra viviendo con el cantante confesó que entre los planes futuros está tener un bebé.

La también productora habló sobre cómo se sintió al principio de la relación y aseguró que nunca mintió y que fue una situación muy fuerte para ella, sobre todo por el ataque de las personas que la catalogaban como “La segunda”, aunque ella nunca se consideró así.

Sobre la relación de Erickson Fernández, nombre de pila del artista, con los padres de la actriz, dijo que ellos siempre han aceptado al cantante: “Siempre lo han querido y yo me llevo muy bien con su mamá”.

En tanto respondiendo a la pregunta sobre las declaraciones que dio la ex esposa de Mozart, Alexandra Hatcu, la actriz manifestó, “La verdad yo la sé, pero entiendo que eso a mí no me corresponde hablarlo. Esa persona tuvo un pasado con Erickson y ahora yo tengo un presente con él que eso es lo que vale”.

La joven pareja está tan cómodos juntos que hasta apodos de cariño tienen, la protagonista de la película ‘Casi fiel’, expresó que llama al artista “Cochota” y él a ella “Cacata”. Terminó diciendo que está “Muy feliz” y “Muy enamorada”.

Se recuerda que Mozart se divorció a final del mes de marzo y unas semanas después confirmó los rumores de que estaba teniendo una relación amorosa con Dalisa.