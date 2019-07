La fortuna de tener a Xiomara 40 años en el arte dominicano

Emelyn Baldera

emelyn.baldera@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Esa jovencita de siempre con profundas inquietudes artísticas y sociales de Montecristi ha recorrido un largo camino, y quiere celebrar. Pese a todas las pruebas, ella sigue firme y en pie, segura de sus valores y principios, sin quemarse en el fuego.

Xiomara Fortuna es representante de una escena musical denominada como “alternativa”, término aún en discusión; en ocasiones se usó como peyorativo o simplemente, para trazar distancia entre unos y otros.

Hoy esta escena musical crece con representantes que se han inspirado de esos pioneros, entre los que sin dudas Xiomara tiene un lugar reservado, por algo se le bautizó como “La reina de las fusiones”.

Si buscamos en Wikipedia sobre esta artista, la descripción es la siguiente: “De voz profunda, toma como fuente la música folclórica dominicana; su obra musical se enmarca dentro del world music, de fusiones con el jazz y otras formas de música contemporánea. Su discografía es un valioso documento sonoro afrodominicano”.

Comparte con nuestros lectores algunas inquietudes a propósito de su espectáculo “Llegando voy”, que presentará el próximo 3 de agosto en el Teatro Nacional, por sus 40 años en el arte.

¿Qué significa para Xiomara Fortuna celebrar 40 años en el arte?

He recorrido un gran camino, que me ha puesto a prueba muchas veces, que me ha reafirmado, fortalecido en la fe, me ha enseñado a comprender mas allá de la tolerancia, a creer en mí y en el tiempo como espacio a transcurrir en el cual las percepciones de las personas pueden cambiar, y abrirse a la diferencia y a la diversidad.

El esfuerzo es válido, he querido ser honesta conmigo misma y mi obra, hacerlo diferente, proponer, preservar elementos de nuestra cultura poco valorada, apelar a las tradiciones del pueblo como fuente pura y grandiosa para la inspiración y la creación.

Como artista independiente, estoy sorprendida de lo que he logrado, de lo que he vivido, a donde he llevado mi música y de la fuerza y la luz que me acompañan siempre y que han hecho que transite por el fuego sin quemarme.

¿ Por qué ha tardado tanto tiempo para que en RD se reconozca como se debe a los artistas de la escena alternativa?

“Artistas Alternativos” es una etiqueta que se le ha puesto a los y las compositores y compositoras del país que hemos hecho nuestro arte a partir de las raíces afrodominicanas, desempolvando toda nuestra herencia africana, validándola, valorándola y dimensionándola al traerla a la contemporaneidad.

¿O acaso Luis Días “El Terror” no compuso unos de los merengues más hermosos de la discografía nacional? También bachatas, ¿eso le quito el sello? No, justamente porque su obra era amplia y tocó “los temas y ritmos prohibidos”

¿Considera que está bien que se les etiqueten bajo el término “alternativo”?

Si es para separarnos, marginarnosÖ no estoy de acuerdo, si nuestras propuestas no saben en qué género musical ubicarlas, pues puede ser que con el tiempo esa sea una manera universal para etiquetarnos, ya que, como otras corrientes, es también un estilo y una filosofía de vida.

¿Qué le parece esta nueva camada de artistas alternativos en el país?

Es maravilloso ver los frutos del esfuerzo brotar con certeza y alegría; me siento madre, orgullosa de cada uno, de cada una, porque están haciendo lo que tienen y quieren hacer, siendo parte de un renacimiento en las artes dominicanas que contara una historia victoriosa, rica y grandiosa.

¿Cuarenta años después, qué tanto ha cambiado como artista?

Sigo firme en mis valores, en mis luchas y reivindicaciones, he logrado conciliar con los adversos desde el entendimiento de las diferencias, ya no me duelen las situaciones, si no que me apenan, sin resentimientos, sin automarginación y segura de que tengo deberes y de que tengo derechos.

¿Por qué momento histórico del país o del mundo está marcada música?

Me parece que fui marcada por el movimiento 14 de Junio, la muerte del Chivo, la Guerra del 65, por la esclavitud de las personas negras y por “los taínos muertos.”

¿Cuarenta años después, qué le falta por hacer a Xiomara?

Estoy en “un tiempo puro” como dijo Aída Cartagena nuestra poeta nacional, donde la creación brota por encima de los tiempos, donde la discriminación, el racismo, y la indiferencia no pueden dañarme ni detenerme; seguiré trabajando para llevar mi obra a donde tiene que llegar: al gran pueblo dominicano, eso tengo que hacer.

¿Qué es lo que más has disfrutado de este largo viaje en la música?

Conocer los pueblos y sus culturas, lo increíble que es nuestro planeta y lo bellas que podemos ser las personas.

¿Qué extrañas de esa niña de Montecristi, que dejó su confort para salir a conquistar el mundo con su voz?

Extraño profundamente el silencio, el monte, la tranquilidad y la seguridad que da el saberte cuidada, segura y querida por todos en el pueblo. No descarto regresar a terminar mis días allí.

¿Quién es Xiomara Fortuna?

“Soy una persona que ha luchado por encaminarse hacia la humanización, siendo cada día que veo, mejor persona y tratando de des construir el chip de informaciones con que llenaron mi ser, para ver y vivir la vida con los ojos del amor”.

La celebración

“Estoy inmersa en celebrar estos 40 años de resistencia, de crecimiento, de logros, de estar, me gustaría que usted que nunca me ha visto pero que se ha formado una idea de mí “folclórica” venga al Teatro Nacional, para que conozca más sobre mi obra y tú que eres fans y que me sigues, acompáñanos en esta celebración tan especial”.