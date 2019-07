La familia más antigua de la TV regresa en una nueva versión animada

Los Ángeles (EFE)

La productora Warner Bros prepara una nueva versión de la popular serie de animación “The Flintstones", exitosa en la década de 1960 y que narraba las aventuras de una familia primitiva pero típicamente estadounidense, adelantó este jueves en exclusiva la revista Variety.

De acuerdo con este medio especializado en Hollywood, los estudios de animación de Warner Bros crearán esta nueva etapa de la serie junto a la productora de la actriz Elizabeth Banks (The Hunger Games), Brownstone, aunque aún no han especificado ni la fecha de estreno ni la plataforma en la que se emitirá.

El proyecto, en fase de desarrollo, pretende crear una serie animada para un público adulto, de género comedia y diseñada para emitirse en horario de máxima audiencia.

Para la nueva versión, que será independiente de la original, los productores tienen la intención de contar con algunos de los personajes de la trama original.

"The Flintstones" fue una serie de animación estrenada en 1960 en la cadena estadounidense ABC que narraba las aventuras y desventuras de una familia estadounidense moderna pero que habita en un universo ambientado en la Edad de Piedra.

Logró éxito internacional entre los años 1960 y 1966, con más de 150 episodios en sus 6 temporadas.

La carismática familia, compuesta por Fred, Wilma, Pebbles y su mascota Dino estaba acompañada en la mayoría de capítulos de los Rubbles: El mejor amigo de Fred, Barney, la mejor amiga de Wilma, Betty, y su hijo, Bamm-Bamm.

Éste no es el primer intento de recuperar esta serie del siglo XX, de la que ya se han emitido varios especiales en televisión y dos películas con actores reales inspiradas en su universo.

La cadena Fox fue la última en iniciar un proyecto para crear una nueva serie pero no prosperó.

Hasta el estreno de "The Simpsons", "The Flinstones" fue la serie animada más exitosa y lucrativa de la historia de la televisión durante tres décadas.

Además, ha sido considerada por numerosas listas especializadas, como la de la revista TV Guide, como una de las mejores series de dibujos animados de todos los tiempos.