Urbanos cobran altas tarifas a nuevos talentos

Enrique Medina

Santo Domingo, RD

Uno de los atractivos de la música que más disfruta el público son las colaboraciones musicales, las cuales se han transformado en un fenómeno que suma millones de reproducciones y acapara los primeros lugares de los rankings en los principales charts y listas de música privilegiadas.

Esa es la ventaja de unir voces y por ese beneficio de popularidad muchos nuevos talentos les gustaría tener una colaboración musical con un artista de renombre ya sea para tener una pegaba o popularidad, en fin darse a conocer y lograr el sueño de la fama.

Pero tras bambalinas este negocio no es todo color de rosa. Para quien no tiene notoriedad existe un precio económico que no todos pueden pagar, principalmente en la música urbana. Mientras más alto sea el rango de pegada del artista, más este cobra por un tema que no esté dentro de sus planes y beneficios musicales. Para el nuevo talento que quiera colaborar con artistas como El Alfa y Mozart La Para debe de tener en mano de 20 a 25 mil dólares solo por las voces, si quiere video incluido implica otros gasto que incluye hasta la ropa de la más alta calidad.

Los de rango medio saben devengar hasta entre los 3 mil y los 10 dólares. Mientras que los de menor pegada tienen una cuota de 30 mil a 50 mil pesos dominicanos.

Además de recibir un pago por su talento hay exponentes que también exigen un porcentaje de las ganancias digitales de la canció.

NEGOCIOS

Dividendo Si se llega a un acuerdo de porcentaje va en relación con su grado de participación en la grabación, pues existen distintos derechos, como los de autor y los conexos. “No es una sola norma la que rige el funcionamiento de las colaboraciones y cómo se distribuyen sus ingresos, ya que las posibilidades son ilimitadas”.