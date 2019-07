El productor René Brea: “Yo no estoy de acuerdo con la reforma”

View this post on Instagram

Yo respeto si usted está de acuerdo con la reforma constitucional, pero YO NO ESTOY DE ACUERDO CON LA REFORMA y pido el mismo respeto y derecho a expresarme con lo que sé hacer, “ARTE”. Cuando lo concebí, me llegaban a la mente todas las cosas por la que estamos pasando como sociedad y como país. De nada vale estar criticando a los que levantan su voz a favor o en contra, aquí somos todos dominicanos y nos debe doler el país, tanto o más que a la clase política nacional. Lucha por lo que consideres tu causa, demuestra que tienes algo más en la cabeza que palabras para denigrar al que se atreve, APORTA!. Cada uno es responsable del presente y el futuro, de lo que vivimos y vivirán nuestros hijos. A mi me duele el “estado zombie” en el que está la gran mayoría. Ahora la lucha es de todos, espera a Mayo para darle tu voto a quien tu conciencia te dicte, pero ahora no debemos permitir que hagan con nuestros derechos lo que un grupo quiera. No lloremos como niños lo que no hemos podido defender como hombres. Yo amo mi país y tú? #laconstitucionerestu