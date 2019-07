Sergio Vargas no fue el único dominicano en amenizar fiestas a capos colombianos

Luisanna Carrasco

Santo Domingo

Artistas de diferentes países fueron contratados por narcotraficantes para cantar en sus fiestas. Varios dominicanos también lo hicieron. El famoso jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, fue uno de los que más solicitó estos servicios musicales.

Sergio Vargas recién confesó que llegó a cantar para Escobar, pero en la lista también estarían salseros como el puertorriqueño Héctor Lavoe, el cantante venezolano José Luis Rodríguez o el baladista español José Luis Perales.

La banda merenguera Rikarena y el merenguero Eddy Herrera también estarían en la lista de agrupaciones que cantaron para narcotraficantes colombianos en décadas pasadas (no necesariamente a Escobar).

El famoso puertorriqueño Héctor Lavoe fue uno de esos que se presentó en una de las famosas fiestas privadas en la finca del narcotraficante colombiano Escobar Gaviria. Según el conguero de Lavoe, Eddie Montalvo, el contrato para cantar frente a Escobar lo gestionó Larry Landa.

El acuerdo era que ellos debían tocar hasta las 2:00 de la mañana, pero Escobar quiso extender el concierto hasta las seis. Al final terminaron encerrados en un cuarto y todos tuvieron que salir por una ventana hacia la carretera. Al día siguiente todos los instrumentos aparecieron en el lobby del hotel donde se hospedaron junto con un cheque y una tarjeta que decía: “Disculpe las molestias”.

En el libro de Pablo Carbonell, “El mundo de la tarántula” relata una anécdota protagonizada por José Luis Perales y el capo colombiano. El español tuvo que cantar quince veces “¿Y cómo es él?” y cada vez que la cantaba le daban mil dólares. Esto ocurrió en una celebración de cumpleaños de uno de los miembros del clan.

Luego de la décima vez, José Luis se negó a seguir cantando la misma canción, pero supuestamente le pusieron una pistola en la mesa y el español no tuvo más remedio que seguir interpretando las veces que el organizador quisiera.

José Luis Rodríguez “El Puma" también cantó Escobar sin saberlo. El venezolano dijo en una entrevista que siempre hacia shows en Colombia y que una vez lo llevaron a un hotel donde todo estaba algo oscuro y él tenía que cantar o cantar.

“No vi a nadie, no escuché aplausos, fue muy raro como si estuviera cantando en el baño”, manifestó el artista venezolano.

“El Puma” también dijo que a todos los que fueron con él les pagaron muy bien. Además dejó en claro que él nunca intentó quitarle la mujer a Escobar, como se muestra en el capítulo de la serie “Pablo Escobar, el patrón del mal”.

Otro de los artistas que alegadamente no se dio cuenta para quién cantaba fue Bertín Osborne.

El español confesó en una entrevista para el programa televisivo “El “Hormiguero” (Antena 3) que una vez le cantó a un narco, en una fiesta de quince años. Según el artista, estaba en Miami y no quería viajar a Colombia, así que pidió el triple.

“Me contrató una agencia, no sabía quién era. Nos fueron a buscar en un avión a Miami, me llevaron a una finca impresionante, el escenario era bastante amplio y hasta pregunté que si venían los Rolling Stones. Al entrar por unos matorrales, llegamos a una verja enorme y solo había hombres con ametralladoras y perros, así que me dije este tiene que ser alguien muy importante y peligroso”, recordó Osborne.

Cuando subió al escenario, vio en primera fila al jefe del cartel de Medellín. Enseguida le dijo a su equipo: “Ya estamos en la calle”, “de repente nos va caer la DEA”. Esa vez, afirmó, cantaron, les pagaron y se fueron de inmediato acabó el show.

Fernando Rodríguez, hijo del narcotraficante colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela (cumple 30 años de prision en Estados Unidos), reveló hace una década que numerosas figuras amenizaron fiestas y bailes para su padre en Colombia.

Entre las agrupaciones o celebridades que habrían amenizado bailes para el capo, Rodríuez citó a la agrupación merenguera Rikarena, al salsero venezolano Oscar D'león, el Grupo Niche de Colombia y El Gran Combo de Puerto Rico.

El merenguero dominicano Eddy Herrera llegó a admitir que en el pasado cantó en por lo menos 20 fincas privadas de capos colombianos.

“Les confieso que, yo debí haber tocado, en el pasado, más de 20 fiestas privadas en fincas. La Feria de Cali, por ejemplo, hacíamos el concierto, el súper concierto, en el Rumbódromo, etc., etc., ah… tenemos un privado en una finca. Y yo lo sabía, y era gente de esa naturaleza”, comentó el cantante en el programa “Interactivo Súper 7”, por la estación La Súper 7 (107.7 FM).

Herrera reveló que en ocasiones montaban dos tarimas, una para él y otra para otra agrupación merenguera o de vallenato, poniéndolos a hacer un “mano a mano”.

El merenguero contó que llegó a ver un “patrón” o “jefe” en una pasarela en un caballo de unos cinco millones de dólares, paseándose mientras la orquesta tocaba, y luego de terminar el show (tres sets) tenía que seguir tocando hasta seis sets, aunque le pagaban.

Herrera sostuvo que en una ocasión se vio obligado a cantar el tema “Ajena” cuatro veces consecutivas.