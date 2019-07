José María Cabral denuncia bloqueo de su cuenta de Instagram; dice fue debido por parodia Jimmy Kimmel

Eliana Ledesma

Santo Domingo, RD

El director de cine dominicano José María Cabral denunció el martes, a través de un video, que su cuenta de Instagram fue bloqueada por esa red social, alegando que dicha restricción se debe a que realizó una parodia al presentador estadounidense Jimmy Kimmel en días pasados.

“Le tengo una pregunta a Instagram, ya que no la puedo hacer a través de mi cuenta, ¿por qué me han bloqueado la cuenta?. Por varios dias no la puedo usar y se me borró un video, que es la parodia de Jimmy Kimmel Live “, expresó el director.

Asimismo, el también guionista agregó que el video realizado por él fue una “parodia” y que lo indicaba.

Sin embargo, agregó que Kimmel vive de hacer ese tipo de imitaciones y que le resulta “irónico” que él no pueda hacerlas.

Se recuerda que en días pasados Jimmy Kimmel entrevistó al actor Miles Teller y le cuestionó sobre sus vacaciones en la República Dominicana , a la que a su vez el también productor de television le sugiere a modo de “chiste” que debió vacacionar mejor en “Siria”.

El presentador hizo esas declaraciones por los recientes casos de fallecimiento de los turistas norteamericanos en diferentes hoteles del país.

Empero, Cabral reaccinó al mencionado audiovisual con una parodia como respuesta en la que expresaba que en cualquier parte del mundo es posible que pase un incidente.