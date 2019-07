Aisha Syed talento dominicano sin límites

Nathalia Romero

Cuando se habla de música clásica contemporánea en República Dominicana es imposible no mencionar el nombre de Aisha Syed.

La joven artista relató a Listín Diario que el sueño de convertirse en violinista empezó a la edad de 5 años, influenciada por la música que escuchaba su abuela materna y su hermana mayor.

Aquella niña soñadora que hizo de la música su refugio y que dedicaba más de ocho horas a la práctica del violín en su natal Santiago de los Caballeros, nunca imaginó representar nuestro país en tierras extranjeras y en los mejores escenarios del mundo.

Desde el Royal Opera House of Mumbai en la India, pasando por el Palau de les Arts en Valencia, y ahora en el afamado y prestigioso Carnegie Hall en Nueva York.

Muchos años han pasado de ese amor a primera vista con la música clásica, pero la disciplina, sacrificio, amor, pasión y entrega que la han llevado al éxito siguen intactas.

Carnegie Hall

En marzo del año pasado, la artista debutó en uno de los escenarios más ilustres y distinguidos del mundo: El Carnegie Hall. Syed derrochó su talento a casa llena y obtuvo la excelente crítica de la afamada revista de música clásica norteamericana Strings Magazine.

Esta vez, la violinista regresa este año con el repertorio de su nuevo disco Heritage al icónico escenario.

Gira mundial

Luego de sus recientes conciertos en el Palau de les Arts de España, en el Auditorio Nacional de Uruguay y en Florian Leonhard Fine Violins en Londres y en el Teatro Aula Magna en Chile, Syed comentó que continuará la gira mundial homónima al disco la cual próximamente la llevará al Carnegie Hall nueva vez.

“También continuaremos a lo largo de este año la gira mundial Heritage en Argentina donde estaré interpretando los conciertos para violín y orquesta de Bèla Bartok no. 2 y el de Beethoven en re mayor”, declaró. Además se presentará en Bolivia donde interpretará el concierto de Tchaikovsky para violín y orquesta, Chicago, y en Perú será invitada por la Sociedad Filarmónica de Lima, Ecuador, donde estará presentándose en su más importante teatro Casa de la Música en Quito y en el Royal Opera House of Mumbai en la India, concierto al cual ha sido invitada por la Fundación Mehta del afamado Maestro indú Zubin Mehta entre otros conciertos más. Estará en adición a su apretada gira de conciertos realizando en República Dominicana la próxima Clínica Musical junto a la Fundación Music for Life para niños y jóvenes violinistas de su país.

Albúm Heritage

Para la virtuosa del violín, Heritage, es un conglomerado de piezas que representan su identidad musical.

“Mi influencia musical es bastante peculiar y multicultural.

Soy dominicana, y a la edad 13 años me mudé a Londres, Inglaterra, y mis abuelos son hindúes. A medida que la globalización se apodera del mundo encontrar un lugar al cual uno pertenezca se convierte en una difícil tarea”.

Aisha ha encontrado que a medida que abraza la rica herencia cultural que le ha sido dada ha podido encontrar esa voz única que la define en la sociedad contemporánea.

Heritage traza el camino de búsqueda de su mundo musical a través de una exquisita mezcla de piezas que describen de la mejor manera sus raíces.

Por dentro

El álbum tiene una colaboración especial del mismo Maestro Rafael Solano, quien hizo un arreglo especial para ella de su pieza “Una primavera para el mundo”.

Heritage también cuenta con las composiciones españolas de los maestros Granados y Albéniz, notas musicales de Samuel Coleridge, composiciones de William Grant Still y arreglos de Fritz Kreisler.

Entre las canciones que destacan en el disco se encuentran Aisha’s Dance de Khachaturian pieza que ella ha interpretado desde sus 15 años y la cual lleva un lugar muy especial en su corazón ya que su abuela, quien falleció recientemente, se llamaba Aisha.

Por otro lado, al haber crecido hasta los trece años en República Dominicana con su abuela materna, la escuchaba cantar canciones de Carlos Gardel, entre ellas “Por una cabeza”, la cual se ha incluido en Heritage también. Continúa entonces con “Oblivion” del Maestro argentino Astor Piazzolla “la cual es una obra de gran nostalgia y que nos lleva a la época dorada del tango clásico”. Asimismo la pieza “West Side Story” de L. Bernstein la cual relata una historia de amor entre una puertorriqueña y un neoyorquino en Estados Unidos. Uno de sus movimientos es precisamente titulado “Hay un lugar para nosotros”.

Para finalizar el viaje musical, la artista ha querido integrar su fe cristiana con un arreglo especial del pianista Martin Labazevitch de clásicos himnos de alabanza como “agradecimiento a Dios por la verdadera y duradera herencia que es la salvación de nuestras almas”.

Filantropía

Su fundación “Music for Life”, es una plataforma que sirve de ayuda a niños y personas en general que por sus circunstancias vulnerables sociales, económicas o de salud no tienen acceso a la música clásica.

Prodigio

A los trece años se convirtió en la primera latinoamericana en ser admitida en la prestigiosa Yehudi Menuhin School.

Disciplina

Desde los 8 años practicaba entre 7 y 8 horas al día, solo asistía a la escuela en Santiago una vez por semana para realizar sus exámenes.

Reconocimiento.

Fue elegida por la BBC de Londres para ser colocada en su prestigiosa lista de Performing Miracles (Interpretaciones Milagrosas) junto a eminencias de la música clásica como Anne-Sophie Mutter y Daniil Trifonov.