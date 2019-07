Entre serenata y flores, así fue la fiesta sorpresa de cumpleaños de La Insuperable

Redacción L2

Santo Domingo, RD

La exponente urbana Indhira Luna mejor conocida como La Insuperable celebra este 6 de julio un año más de vida y sus familiares y amigos la sorprendieron con una emotiva serenata al ritmo de ‘Las mañanitas’, y unas hermosas flores.

Así lo dejó ver la cantante en sus redes sociales.

‘La mami del swagger’ subió el video a su cuenta de Instagram y escribió: “Muchas gracias a mis seres queridos por siempre hacerme sentir tan especial... Los adoro a todos”.

La artista se encontraba muy emocionada con la sorpresa y recibió los abrazos de sus familiares entre lágrimas.

Desde temprano La Insuperable había encendido las redes con unas candentes fotos en las que se le puede ver sentada en una silla transparente y semi-desnuda debajo de gotas de agua.

Su esposo, el también artista urbano Toxic Crow, presumió de su mujer con varias fotos y un bonito mensaje: “Un día como hoy nació el amor de mi vida, la mujer que tanto amo @lainsuperable69 quiero que papa DIOS te me llene de bendiciones siempre por la gran mujer que eres bebe y quiero que sepas que eres muy especial para nosotros ya que eres la mejor mujer del mundo, hermosa y cariñosa, TE AMO y quiero que la pases muy bien en tu día porque te mereces todo lo mejor porque lo tuyo es vivir alegre y por eso los que te amamos tratamos de complacerte en todo y estar contigo en las buenas y en las malas. Te adoro, Indhira Luna Guzmán...”.

Igualmente, las felicitaciones de amigos y familiares no se han hecho esperar, como la de la reguetonera boricua Ivy Queen, quien le escribió: “Usted trabaja con cojones así que no es para menos!! Dele con To' y baile hasta que sus pies digan basta. HBtoYou!! Mamasota @lainsuperable69”.

Otras de las felicitaciones que recibió La Insuperable fueron de la actriz Dalisa Alegría y ‘La Mamá del Rap’, MelyMel, quien hizo un video deseándole lo mejor y diciendo que la extraña en el set, ya que ambas se encuentran grabando la película de Roberto Ángel Salcedo ‘Todo por una herencia’.