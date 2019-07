Kiara Romero a la espera de su séptima intervención quirúrgica

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

La comunicadora Kiara Romero se encuentra ingresada en un centro de salud a la espera de que le retiren "el fijador” que se le rompió en el pie izquierdo, tras caer de un tercer piso a finales de 2018, informó su tío Franklin Romero.

“Ella está bien, está estable no hay nada de qué preocuparse. Solamente que al rompérsele el fijador, según ella me dice que se le rompió por sí solo, pues nada hay que retirárselo no se puede arreglar”, dijo el tío de la presentadora, el empresario artístico Franklin Romero en una conversación con reporteros LISTÍN DIARIO.

Romero expresó que luego de que le retiren el “fijador” evaluarán si es necesario ponerle otro porque ese es justamente el pie que la comunicadora tiene más dañado y no tiene hueso en esa parte.

También agregó que hasta el momento siguen a la espera, ya que solo le están haciendo todos los estudios correspondientes para ingresarla al quirófano y realizarle la que sería la séptima intervención.

Kiara publicó en su Instagram ayer miércoles una foto con un mensaje que dice: “Entro al quirófano a mi séptima operación con plena confianza de que estoy en las mejores manos del médico por excelencia: DIOS! .Gracias por sus lindos y motivadores mensajes de apoyo, soy muy afortunada al recibir tanto amor. ..”.

La ganadora de la segunda versión del concurso “Estrella de la tele” ha estado en un proceso de recuperación tras caer el 29 de noviembre de un tercer piso de un edificio de apartamentos en su ciudad natal, San Francisco de Macorís.