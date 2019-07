Hackean la cuenta del programa “Esta Noche Mariasela”

Redacción L2

Santo Domingo, RD

La comunicadora Mariasela Álvarez se suma a la lista de famosos que han sido víctimas de los hackers. En esta ocasión la presentadora de televisión denunció que han intentado hackear sus dos cuentas de Instagram, la personal y la del programa que conduce: “Esta Noche Mariasela”.

“He sufrido un intento de hackeo de mis dos cuentas de Instagram por primera vez! La del programa @enmariasela fue hackeada, no nos permite acceso, lo lograron. Ahora se llama @duroensantiago?? Están borrando todo el contenido de nuestro programa de 7 años!!”, escribió.

Dijo que se preparen que eso no se quedará así: “Léanme ustedes ladrones, no se saldrán con la suya! No sigan borrando o les costará! No sé con qué intención porque es o son dominicanos, y no me han tratado de chantajear, pero puedo suponer! No se saldrán con la suya!.

La también productora del espacio dijo que se siente “violada”, agradeció al público por el apoyo y a la experta en redes sociales, Gaby Castellanos, quien ayudó a la presentadora a recuperar su cuenta personal.

En declaraciones a Listín Diario, Mariasela contó que "nos cogieron de ingenuas a mi productora y luego a mí porque nosotros hemos solicitado algún tiempo la verificación, ya que tenemos una cuenta para mi cuenta personal que la requiere, y ellos estaban diciéndonos que teníamos que dar unos pasos para la verificación y me preguntaron el correo a la que estaba asociada la cuenta y por ahí se fue la cosa, nos tumbaron los correos, nos cerraron el Instagram del programa...".