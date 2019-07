Zacarías Ferreira por primera vez canta balada en nuevo disco

Santo Domingo, RD

Zacarías Ferreira lanzó su nuevo álbum, titulado “Más romántico que nunca”, donde por primera vez incursiona en la balada.

“La bachata corre por mis venas y ha sido el género musical que amo; me apasiona y que me ha brindado la oportunidad de llegar a millones de personas, pero siempre quise hacer un álbum de baladas, ya que me considero un romántico de nacimiento y entiendo que ahora ha llegado el momento”, expresó el artista sobre su nueva producción que lanzó al mercado. El disco es producido por ZF Music Corporation y es distribuido mundialmente por La Oreja Media Group.

Cuenta con 12 temas, de los cuales nueve fueron producidos por el músico Rafa Payán. “El mar de amor”, de Zacarías, con arreglos de metales y piano del maestro Juan Valdez y Webster Batista, en el tema “Despiadado”.