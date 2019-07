Aquiles Correa también retira sus aspiraciones a diputado por el PLD

Santo Domingo, RD.

Aquiles Correa, quien el pasado domingo anunció su inscripción como aspirante a la Cámara de Diputados por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), informó este día que retira sus intenciones de ser legislador.

Comunicó que el año pasado fue llamado por una agencia que hace trabajaos políticos y le informaron que había sido medido junto a otras figuras no partidistas, saliendo muy bien valorado en su sector, Villa Consuelo, para ocupar un cargo político.

Expresa que desde el domingo hasta la fecha su casa ha vivido una “presión” a la que no estaban acostumbrados y por la paz de su familia tomaba la decisión de declinar sus aspiraciones a la Cámara baja en la circunscripción número tres del Distrito Nacional.

“Con toda esta presión que yo recibí, que no valía la pena tener a mis hijas encaradas, a mi madre que cada vez que me veía se le aguaban los ojos y me decía, ay mi hijo, y fueron unos días muy incomodos, además de tener que manejar el odio en las redes sociales”, argumentó.

Aquiles Correa señaló que desde el momento de su inscripción le estaba cambiando mucho la vida y al no ser político de carrera se le iba hacer muy difícil llevar sus trabajos y la vida partidista.

“Seguiré trabajando por mi sector y quisiera que llegue el día donde yo vaya y no me pidan útiles sino que me pidan una dirección para llevar un curriculum. Retiro mis aspiraciones, gracias”, expresó Correa en el programa El Mismo Golpe con Jochy Santos.

Con el retiro de Aquiles Correa a sus aspiraciones políticas suman dos las figuras del espectáculo que declinan a ser legisladores.

El primero fue Santiago Matías "Alofoke", quien en el día de ayer renunció a sus aspiraciones a diputado también por la circunscripción 3 del Distrito Nacional.

“Alofoke anunció que declinaba por “el clasismo” que hay en la política.

“Aporto más desde esta plataforma comunicacional, siendo portavoz de los más necesitados. Sin límites ni imposiciones partidarias”, dijo en su programa de radio, Alofoke Radio Show.

Aquiles Correa, Santiago Matías y Bolívar Valera se inscribieron el pasado domingo para participar en las primarias del PLD como precandidatos a diputados.