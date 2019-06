Rombai: “Me voy, Me voy remix” y “2 Pa’ 2”, son sus últimos temas

Patricia Acosta

Santo Domingo

Una mezcla de cumbia del sur de Uruguay y pop, influenciada por la música urbana, es la propuesta del grupo Rombai, de origen uruguayo, una banda formada a mediados del 2014 que en menos de un año conquistó los corazones de varios países en Suramérica. Fernando Vázquez, conocido popularmente como Fer, es su fundador, vocalista principal, compositor y productor de la banda, junto a Megumi Bowles, conocida como Megu, de Bolivia.

Oh! Magazine: ¿Cuándo nace Rombai y de dónde sale ese nombre?

Fernando: Rombai no tiene ningún significado en sí, pero para mí y quienes lo creamos significa “De fiesta”, rumba. Nació en Montevideo, en diciembre de 2014, con la excusa de juntarme con mis compañeros. Estaba en la Facultad de Comunicación y con mis amigos decidí formar esta agrupación. Camila Rajchman y yo éramos los vocalistas; con nosotros estaba Felipe Sánchez, Nicolás Velloso, Brian García y Agustín Correa; Ramiro Caruso y Nathalie Rubinstein, en güiro. Nuestro primer hit como agrupación fue Locuras contigo. Antes hacíamos pura cumbia con un poco de pop. Pero hoy estamos en un nuevo Rombai, ahora está con nosotros Megumi, es una nueva etapa, con ideales nuevos.

Oh! Magazine: ¿Quién es Megumi?

Megumi: Soy una persona extrovertida, paciente, que le encanta la rumba, amo la fiesta, amo la música. Estudié Psicología para Niños Especiales. Desde que estaba en el colegio me encantaba trabajar con niños con autismo y síndrome de Down, pero hace unos años pude darme cuenta que quería dedicarme a la música. Soy una luchadora.

Oh! Magazine: ¿Cómo llegas a formar parte de Rombai?

Megumi: Siempre me ha gustado la música, de hecho, formé parte del reality “La Banda” y no quedé. En el año 2018, las redes sociales de la agrupación anunciaron la convocatoria para casting, teníamos que enviar videos cantando y bailando, y dentro de muchas opciones, casi diez mil candidatas, fui seleccionada por un gran equipo, incluido Sony Music. Para mí, es una oportunidad muy grande, siempre me ha gustado cantar, bailar, la música en general.

Oh! Magazine ¿Qué han tenido que sacrificar?

Fernando: Tiempo, tiempo con mi familia, con mis amigos, con mi perro. Ahora tengo una nueva filosofía de vida: cuando estoy en casa me dedico a dar tiempo de calidad, porque no puedo darles cantidad. Cuando estoy en casa, trato de no utilizar mi teléfono, me dedico a darle amor a mis abuelitos.

Megumi: No lo veo como un sacrificio, para mí es una oportunidad. Es cierto que por algunos días no puedo ver a mi familia, pero entiendo que es parte de lo que tengo que hacer para alcanzar mis sueños, porque esto es lo que siempre he querido y lo estoy viviendo. Estar aquí me ha permitido conocer países que quería conocer y que nunca pensé conocería.

Oh! Magazine: ¿Cómo ha sido su relación como grupo?

Megumi: Somos diferentes, pero hemos sabido reírnos y aprender de nuestras diferencias culturales, respetarnos y nos complementamos con los diferentes talentos que cada uno tiene. Lo bueno de Rombai es que te permite ser parte del proceso de producción, podemos opinar e involucrarnos con todo.

Fernando: Artísticamente, lo que le falta a uno, lo tiene el otro. Ha sido muy divertido el tema de los acentos y las palabras. Cuando hicimos el casting, no solo estudiamos el perfil como artista, también su personalidad, teníamos que tener afinidad.

Oh!Magazine: En sus inicios, la agrupación ganó gaviota de oro y plata en uno de los escenarios más importantes del mundo: Viña del Mar, ¿qué se siente ser reconocido en el Festival Internacional de la Canción de Chile?

Fernando: Me sentí más que emocionado, bendecido; desde pequeño disfrutaba ver este galardón, era mi sueño poder cantar en ese auditorio y ser premiado fue aún mejor. Trabajamos mucho para esto, hubo muchos ensayos, la verdad.

Oh!Magazine: “Me voy” es el primer sencillo de la nueva etapa de Rombai, ¿Qué representa para ustedes?

Fernando: Representa el inicio de una nueva etapa, es un nuevo éxito de muchos; me siento muy orgulloso. Cuando empiezas algún proyecto, siempre tienes miedos y te preguntas si funcionará o no. Esto está funcionando.

Oh! Magazine: ¿Quién escribe las canciones y en qué se inspira?

Megumi: Las escribe Fer.

Fernando: La mayoría las escribo. Conocer tantas personas de distintos países, compositores y arreglistas me ha permitido crecer en cuanto a vocabulario, además de aprender de experiencias ajenas para poder escribir, me inspira el desamor, el amor, las vivencias de relaciones anteriores y lo que veo en mi diario vivir.

Oh! Magazine: tengo que preguntarles, ¿Con cuáles artistas les gustaría grabar?

Megumi: J Balvin, Calle 13, Maluma, y Natti Natasha.

Fernando: Romeo Santos, Johnny Ventura, Eddy Herrera y Wilfrido Vargas.