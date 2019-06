La dominicana inspirada por Amélie para ir a fronteras ilimitadas del cine

Rubén Peralta Rigaud

Santo Domingo, RD

Hay una extraordinaria cineasta de ascendencia dominicana radicada en la ciudad de Nueva York. Su nombre es Gabriella Moses y tiene una historia de vida impresionante para su joven edad, 23 años.

Actualmente ella trabaja en dos proyectos. Uno llamado “Leche”, que está en etapa de “camera package”, es decir que ya tiene todo listo y los fondos necesarios para filmar.

“Leche” es un proyecto que escribió en el Laboratorio de Productores Creativos de Sundance, un taller Intensivo para guionistas, pasando también por el NYWIFTV (New York Woman film and Television) del guion a Preproducción y por el programa All Access del Tribeca Institute.

“Mi otra película- según palabras de Moses- actualmente está en desarrollo y está siendo producida por la dominicana Martha Pichardo.

“El Timbre de su Voz” (The Sound of your voice) trata sobre Yaneris, una adolescente dominicana que busca escapar de su ciudad natal de Sosúa, donde convertirse en prostituta parece ser su único destino.

“The Sound of your voice” fue uno de los cinco proyectos seleccionados por Tribeca and Channel for Through Her Lens como cortometraje.

¿De dónde eres y de dónde creciste?

Crecí en un hogar suburbano de Virginia Beach. Nací en Nueva York, de madre dominicana y padre guyanés.

¿Por qué elegiste el cine para expresarte, de dónde viene este amor?

Supe desde muy temprana edad que quería contar historias. El deseo de hacerlas visualmente y captar todo en cámara evolucionó. Desde niña escribía cuentos cortos, dibujaba, tomaba el control de la videocámara de mi padre y hacía micro cortos con mis primos durante las vacaciones. Todos los que son creativos encuentran su amor a través de múltiples medios. Sin darme cuenta noté de que podía combinar todas mis pasiones por lo visual, la moda, la música, el baile y la escritura a través del cine. Es un vehículo potente para contar una historia.

¿Qué película te hizo soñar para hacer películas?

Amélie fue una de las primeras películas que me inspiraron a darme cuenta de las fronteras ilimitadas del cine.

¿Dónde estudiaste y qué estudiaste?

Me gradué en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, donde me especialicé en Cine / TV y Periodismo.

¿Por qué te gusta la frase “¿protagonistas sin representación? ¿Qué significa?

Es el forastero, el antisocial, me gusta dar una voz y un lente a mundos y puntos de vista que no se ven a menudo. El objetivo es que estos personajes e historias no son novedad. Me gusta llevar humanidad y diversidad a las realidades de estos mundos, con diferentes voces y así llevar cierta empatía a estos seres.

Menciona cinco películas y cinco libros que son importantes para ti.

La Trilogía de tres colores de Kielowski, We are the best de Lukas Moodysson, In the Mood for Love de Wong Kar Wai, Pretty Woman de Garry Marshall y Ratcatcher de Lynne Ramsey” Los libros serían: Así es como la pierdes de Junot Díaz, Ensayos enamorados de Alain de Botton, Swing Time de Zadie Smith, The Bell Jar de Sylvia Plath, La Insoportable Levedad del Ser, de Milan Kundera.

¿Qué director/es son tu inspiración?

Pedro Almodóvar, Wong Kar Wai, Lynne Ramsey, Jean Paul Jeunet, Jean Luc Godard, hay muchos otros...

