“Ahora todo es acoso, yo me cuido”

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Héctor Acosta se cuida mucho de no caer en situaciones relacionadas con mujeres que pudieran convertirse en un escándalo, como sucede en estos días con el presentador de televisión Frederick Martínez (El Pachá).

“Ahora todo es acoso... A las mujeres las saludo con la mano y de lejos, yo me cuido mucho con esos temas, para no caer en ese gancho. Aunque uno no puede decir que de esa agua no voy a beber porque te dan un jarro”, manifestó El Torito el martes por la noche durante un encuentro de prensa en Hard Rock.

El merenguero dominicano se manifestó apenado por la situación que atraviesa El Pachá y las acusaciones de agresión sexual en su contra de parte de la modelo Yani Paulino.

El Torito explicó que él conoce tanto al animador como al ser humano y le tiene mucho respeto, pero qué sucedió entre la joven y él solo lo saben ellos.

“Todo el que está aquí coincide en que él es un muchacho noble y humilde”, expresó El Torito.

Novedades

El merenguero también habló de sus proyectos. Su nuevo álbum saldrá en febrero de 2020 y tendrá merengue, fusiones y colaboraciones con nuevos intérpretes tropicales. Además tiene una disquera nueva, la cual dará a conocer los detalles en agosto.

Al ser abordado sobre los temas nuevos, el artista explicó que tiene en mente hacer un dembow con uno de los exponentes urbanos, al igual que compartir tarima con varios jóvenes merengueros y salseros que están emergiendo.

“Quiero grabar un dembow social, que refleje la realidad de una situación, también hice una colaboración con Gabriel, un joven talentoso que tiene una forma distinta de hacer merengue y le tengo mucho aprecio”, comentó.

El merengue en su vida

Le agradeció todo su éxito y años de carrera al merengue, ya que gracias a este género ha recolectado los frutos de su carrera.

También rememoró los quince años que estuvo en la banda “Los Toros Band”, indicando que esta fue su escuela de universidad y a pesar de que a partir del año 2000 se ha dedicado a hacer bachata, su género siempre será el merengue.

Héctor Acosta celebrará sus 28 años de carrera musical con un concierto en Hard Rock Live, de Blue Mall, este viernes 28 de junio, en un espectáculo que promete ser mejor que todos los que ha celebrado en sus giras internacionales.

“Esa noche será algo especial y cantaré varios temas inéditos en distintos géneros, espero que tanto mi querido público y la prensa disfruten de este show, esa noche cantaremos desde merengue, salsa y cha cha cha, hasta que enciendan las luces para que nos marchemos, como hacen en los clubes de la gran manzana”, expresó el artista.

El Torito dijo que este show será un encuentro con su público que siempre le ha brindado apoyo, aunque le gustaría hacerlo en un espacio más amplio, pero que por el momento no tiene los engranajes para mover esa maquinaria.

“Me gustaría hacer mi show en un lugar donde quepa la capital completa, pero por ahora no tengo los engranajes para mover esas máquinas, pero tengo eso en mente para poner a bailar a la capital completa”, dijo.

En cuanto a su candidatura política a senador, dijo que se siente orgulloso de estar en uno de los puestos reservados para el Senado del Partido Revolucionario Moderno y que si gana es a trabajar por su provincia: Monseñor Nouel.

El artista se despidió con su peculiar frase de la canción “Amorcito enfermito”: “Se muriooooó”, lo que hizo que el salón estallara en risas y aplausos de los asistentes.

OTROS TEMAS

David Ortiz.

El Torito habló de lo ocurrido con David Ortiz y dijo que lo sintió como si le hubiera pasado a él, ya que el pelotero es considerado un icono del país.

Seguridad.

También tocó el tema de la delincuencia y la inseguridad en República Dominicana y puntualizó que son realidades en las que hay que trabajar.

Congreso.

Acerca de los problemas que están pasando en el Congreso dijo que esas acciones las ve muy mal y que no apoya a ningún partido que haga eso, aunque “esos problemas son internos” en el PLD y ellos son los responsables de resolverlos.