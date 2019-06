Doble T y El Crok "Los Pepe" perdieron sus fortunas en malos negocios

Floranyi Jaquez

Santo Domingo

El exponente urbano “El Crok”, del dúo “Los Pepes”, reveló que perdió su fortuna incursionando en negocios de los que no tenían conocimientos.

“Doble T por ejemplo en un tiempo puso bancas y no sabía de banca, él perdió como cuatro millones de pesos. Yo puse unos negocios también que mejor me conservo, no voy a hablar de eso, también perdí como tres millones de pesos”, confesó en una entrevista en el programa “El Choque de las 8”, de KQ-94.5 FM.

Asimismo, expresó que una de las razones por las que no siguieron con la pegada que al inicio de su carrera tuvieron fue porque se quedaron atrás musicalmente. “Nosotros lanzábamos canciones que no conectaban con el publico”.

Igualmente destacó que los colores que tenían sus temas estaban desactualizado para lo que el público quería tiempo después de su pegada y lo que estaba pasando en la industria de la música urbana era otra realidad.

Otra de las razones fue el tiempo que duraban en grabar un tema, por lo que declaró que en esta nueva faceta de su carrera como solista lanzará sus canciones más a menudo, al igual que ya tiene conocimiento cómo es el negocio ahora y lo que necesita para volver al gusto popular.

Michael Valdez de la Rosa, nombre de pila del cantante, habló también sobre la separación tras 15 años junto a su compañero Doble T, con quien pegó hace una década el tema “Pepe”, con el que estos jóvenes revolucionaron el género cuando contaban con tan solo 17 años de edad.

Según sus declaraciones, ya eso lo habían acordado antes del mes de diciembre pero El Alfa anunció que iba a hacer una colaboración con el dúo a modo de despedida. De ahí el tema “Jalapeño remix” que cuenta con mas de cinco millones de reproducciones. El Crok recientemente lanzo el tema “No Money”.