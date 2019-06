El hipotético mundo sin los Beatles de "Yesterday" llega a la gran pantalla

EFE

Londres

La película "Yesterday" se estrena este viernes en la gran pantalla mundial de la mano de su director, Danny Boyle, para quien ha sido "maravilloso" hacer una cinta musical que trata sobre los Beatles -aunque sin ellos- y con unas canciones que "a día de hoy permanecen en el ADN de todos".

Aunque no es un filme biográfico de los cuatro de Liverpool, el argumento explora cómo sería un mundo sin ellos y sin su música y relata la historia de Jack Malik (Himesh Patel), una de las pocas personas que los recuerda en el mundo tras un apagón que deja sin luz a todo el planeta.

Después de este acontecimiento, el joven cantante y guitarrista que sueña con la fama pasa de ser un fracasado a convertirse en una estrella del panorama internacional a costa de las famosas letras y melodías de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

En su camino a lo más alto, siempre apoyado por su amiga Ellie (Lily James), Malik se dará cuenta de que el dinero y la celebridad no es lo más importante.

"¡Cuánto debemos a los Beatles", manifestó Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire) a Efe en Londres al mismo tiempo que recalcó que dirigir un proyecto como el de 'Yesterday' era "irresistible".

Para el director de cine británico, la aportación del grupo de pop rock inglés a la sociedad desde que comenzaron su andadura como músicos en la década de 1960 ha sido decisiva.

"El papel que desempeñó la banda fue crucial. Cambió la forma de pensar arraigada a los años de la Segunda Guerra Mundial, unió la cultura y transformó el mundo para mejor porque nos hizo pensar en el amor, en lugar de en cosas como el servicio militar", destacó.

La pista de "Yesterday" por encima de cualquier otra ayuda a construir el relato narrativo del filme como era de esperar y el resto de canciones han sido elegidas en función de lo que ocurre en el viaje personal y profesional de Jack.

"She loves you", 'I want to hold your hand", "I saw her standing there", "In my life", "Penny Lane", "Eleanor Rigby", "Strawberry fields forever", "Here comes the sun", "Hey Jude", "Help!" y "All you need is love" son algunos temas de los Beatles que los protagonistas cantarán en esta nueva entrega.

Entre el elenco de actores de la nueva película de Universal, también figuran el cantante británico Ed Sheeran, que hace de él mismo, y la actriz Kate McKinnon, que da vida a Deborah, la exigente mánager de Malik en Estados Unidos.

La emotividad de "Yesterday" y otros éxitos de los Beatles se podrán escuchar en la gran pantalla el próximo 28 de junio, mientras que a la cartelera española, el filme llegará una semana más tarde, el 5 de julio.