Sandra Berrocal celebra cantando “Soltera”, de Lunay

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

La presentadora de televisión Sandra Berrocal confirmó su separación con el artista urbano Crazy Desing a través de un audio donde dijo que “no van a formar un circo” de la situación.

“Sí, estamos en un proceso de separación, eso fue ambos que decidimos separarnos, se va a hacer una nota de eso. Nosotros no vamos a formar un circo de eso por respeto a nuestras familias y a la relación que tuvimos, él y yo somos amigos, todo está bien gracias a Dios”, expresó Berrocal en un audio colgado por el noticiario “AN7”, del canal 7.

También dijo que cuando las cosas no están bien lo mejor es separarse y que nadie nace para estar todo el tiempo con otra persona. “Todo tiene un principio y un final”, agregó.

Estas declaraciones salen luego de varias especulaciones sobre si la pareja estaba en proceso de divorcio y se intensificó más el pasado sábado cuando la presentadora estaba de cumpleaños y Crazy no la felicitó, ni se le vio acompañándola ese día. Además compartió un video de la canción “Soltera”, de Lunay.

Refiriéndose a la relación señalo que antes por la inmadurez cuando se separaban lo compartían por las redes, no obstante esta vez tienen un tiempo separados y la gente no lo había notado al no ser por la ausencia de felicitación por parte del artista.

Sobre los motivos de la ruptura dijo que fueron muchas cosas entre ellas; la química y los horarios de ambos que no coincidían.

En cambio, el cantante aún no se ha pronunciado al respecto. La pareja, que tiene un hijo en común, se casó en el 2016.