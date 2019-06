Aramis Camilo se queja de que lo dejaran con el motor encendido en el programa de Jochy Santos

Floranyi Jaquez

Santo Domingo

Aramis Camilo se quejó anoche contra la producción del programa “Divertido con Jochy” a través de su Instagram, acusándoles de faltarle el respeto y jugar con su tiempo y con el de su equipo de trabajo.

Supuestamente la producción del espacio, que se transmite todos los domingos por Telemicro canal 5, llamó a la oficina del artista para solicitarle una entrevista, pero le cancelaron un día antes de la transmisión de ese programa alegando que se trató de una confusión.

“Sinceramente, con todo el respeto que se merece Don Jochy Santos, me parece fue una falta de consideración a mi persona y mi trayectoria, jugaron con mi tiempo y mi espacio, jugaron con mi equipo de trabajo con su falta de ética y profesionalismo eso no lo voy a tolerar entiéndase que esta es la tercera no la primera vez”, escribió el merenguero.

También agregó que no estará dispuesto a visitar el programa ahora ni mas adelante. “Evidentemente prefieren promover antivalores tratando de sacar partido de un pleito de hermanos y como siempre manejarse con elitismo”, añadió.

Aramis Camilo, quien tiene más de 35 años de carrera con temas como "El motor" y "La varita", es conocido por popularizar la vestimenta extravagante en pantalla y en el escenario.

En sus declaraciones sostuvo que se ha caracterizado por ser un “artista del pueblo” que se debe a sus seguidores, pero no va a tolerar una situación como esta.

