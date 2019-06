Toxic Crow recupera prendas que le robaron en Nueva York

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

A finales del año pasado el cantante urbano Toxic Crow, La insuperable y Dani Punto Rojo fueron asaltados en la ciudad de Nueva York. En el día de ayer el cantante subió un video a su portal de Youtube informando que la policía de Estados Unidos le devolvió todas las prendas que habían sustraído los asaltantes.

“Yo lo veo y no me lo creo, en realidad del caso hace ocho meses y todas mis prendas están aquí. Le quiero dar las gracias al departamento de policía por darle seguimiento a este caso, yo no pensé que podría recuperar todas mi prendas. De verdad me siento muy agradecido”, dijo el artista.

Sin embargo, Dani Punto Rojo no corrió con la misma suerte. Toxic Crow informó que las prendas de este no pudieron recuperarse.

Añadió que los responsables enfrentan condenas de entre 17 y 30 años de prisión.

El exponente urbano también dedicó un mensaje a la juventud, diciendo que no es la forma correcta de ganar logros en la vida y que al final de la jornada los asaltantes perdieron todo.

El atraco sucedió el siete de septiembre de 2018, en Walton con 175st en El Bronx, donde hirieron a Danny Punto Rojo. La información se hizo viral a través de las redes sociales de los artistas.