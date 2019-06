“Clásicos dominicanos del siglo XX” rescata piezas de importantes autores

Pachico Tejada

pachico.tejada@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La música en los pueblos es una de las manifestaciones artísticas que definen la cultura de una sociedad.

Nuestro país no es la excepción y las obras de los grandes compositores del pasado forman parte de un legado que no puede ser olvidado. Todo lo contrario.

Esto lo ha comprendido Félix Jiménez “Felucho”, quien en su gestión como presidente de Refidomsa PDV, ha venido desarrollando una labor de rescate de piezas de artistas de la música nacional y con ellas realiza grabaciones, ediciones de discos y conciertos para el disfrute y conocimiento del público general.

Como parte de ese trabajo, llega ahora “Clásicos dominicanos del siglo XX”, un concierto que tendrá lugar la noche de este jueves en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Con la participación de la Orquesta Sinfónica Naciobnal, dirigida por el maestro Dante Cucurullo, el programa estará integrado por obras de compositores como Luis Emilio Mena, Enrique Mejía Arredondo, Luis Rivera, Julio Alberto Hernández; Ramón Díaz Freeman, Juan Francisco García y Aura Marina.

Cucurullo, quien ha trabajado con un grupo de profesionales en el rescate y grabación de estas piezas para su preservación, valoró el interés de Jiménez. “Ha mostrado su interés de recopilar las composiciones de reconocidos autores nacionales con el propósito de que permanezcan en la historia cultural de la República Dominicana como una referencia para las futuras generaciones”, explica el músico.

Recuerda que nuestro país cuenta con una gran cantidad de autores que han dejado una gran obra tanto clásica como popular.

Detalles del concierto

El concierto está sustentado en la suite “Recuerdos de infancia”, de Luis Eduardo Mena (1895-1964), con un popurrí de las composiciones “En un jardín florido”, “La calle ancha”, “El farolero de La Puerta del Sol”, “Doña Ana”, “La viudita del Conde Laurel”, “Mambrú se fue a la guerra” y “Duérmete niñito”. También “Tschaikowskyana para violín y orquesta”, con el violinista Ramsés Cid como solista.

De Enrique Mejía Arredondo (1901-1951), “Sinfonía en La mayor: Homenaje a Francisco del Rosario Sánchez”.

De Luis Rivera (1901-1986) será interpretada la “Rapsodia Dominicana No. 1 para piano y orquesta”, con Elioenai Medina como solista (piano).

Luego del intermedio de don Julio Alberto Hernández (1900-1999) “Tres danzas criollas”, y de Ramón Díaz Freeman (1901-1976) “Elegía para flauta y orquesta”, con Víctor Hernández como solista (flauta).

La “Sinfonía No. 1 Quisqueyana (I. Agagio - Allegro non troppo in tempo di merengue. II Andante a la Mediatuna. III. Rondó Allegro Giubiloso), de Juan Francisco García (1892-1974) es la última obra.

Trabajo.

Este concierto es parte del programa cultural que desarolla la Fundación Refidomsa que procura el rescate de obras de autores nacionales.

Aniversario.

La Refinería Dominicana de Petróleo celebró su 46 aniversario con el concierto “La Canción Lírica Dominicana”.