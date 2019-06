La denunciante de El Pachá: “Mientras más lo rechazaba más trataba de forzarme a que estuviera con él”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Yani Paulino, la mujer que acusa a Frederick Martínez (El Pachá), ratificó su denuncia contra el comunicador y reveló detalles del encuentro en la habitación del hotel donde ella asegura él intentó violarla.

“Mientras más lo rechazaba más trataba de forzarme a que estuviera con él, quería que yo estuviera con él a la mala y yo le decía que no, que por favor, que me dejara ir”, afirmó la mujer al programa “Alofoke Radio Show”, que conduce Santiago Matías por Youtube.

¿Te llegó a besar?, se le preguntó, a lo que ella respondió: “Sí, me agarró fuertemente por el cuello… intentaba entrarme la lengua en mi boca, me decía que saque la lengua, todas esas cosas horrorosas”.

Además, “llegó un momento en que se quitó la ropa y se quedó en bóxer”.

Yaneris del Rosario, su nombre real, negó que se tratara de un chantaje o falsedad, al tiempo que relató lo sucedido.

“Hay cosas que tienen que salir a la luz, hay cosas que tienen que cambiar”, comentó.

Según sus declaraciones, decidió grabar lo sucedido porque antes de entrar a la habitación “la situación me estaba pareciendo incómoda”.

Ante la interrogante de por qué no se retiró de la habitación cuando el Pachá supuestamente empezó a tocarla, sostuvo que “él no me dejaba ir”.

La mujer, de 30 años, narró que el encuentro entre ella y El Pachá estaba pautado en el área del restaurante del hotel para hablar sobre asuntos del programa de televisión, pero que mientras ella lo esperaba ahí, un joven fue y le dijo que Martínez recibía a las personas en su habitación.

Paulino también reveló que hubo un primer encuentro con El Pachá en la habitación del hotel La Casona.

Esa primera vez, “en un momento vi que me dio una mirada extraña y le dije que tenía que irme y me dijo que estaba bien”.

El viernes pasado, Yani Paulino, junto a su abogado, Emilio López, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, asegurando que ella fue víctima de agresión sexual por parte del presentador de televisión, mientras compartían en un restaurante de la capital.

Según reveló el abogado a la prensa, Yani había asistido, por dos sábados consecutivos, al ser parte del staff de modelos del programa, luego se presentaron unos inconvenientes y tuvo que dejar el espacio, por lo que, supuestamente, El Pachá la invitó a un restaurant de un hotel de la capital para buscarle una solución al problema.

Según lo narrado por el abogado, la modelo se presentó al lugar, en donde Martínez la invitó a la habitación del hotel, la que según, asegura es una especie de oficina, y es cuando Rodríguez decidió encender la grabadora de audio de su celular. Posteriormente surgió el forcejeo y la agresión que ella dice le sucedió.

LA RELACIÓN ENTRE ELLOS

Yani y El Pachá se conocieron, contó ella, en el Ministerio de Turismo, donde ella labora como recepcionista. Fue allí donde la joven lo abordó para que le diera una oportunidad en el programa “Pégate y Gana con El Pachá”, que se transmite los sábados por Color Visión, canal 9.

El presentador le dio el okey y ella acudió a los estudios del canal, donde fue instruida para ser entrenada y pudiera ser parte del equipo femenino. Sin embargo, una serie de obstáculos de personal, en el que ella alega maltrato, impidieron que pudiera realizar su meta.

Ante la serie de problemas presentados para que Paulino pudiera desarrollarse en el programa televisivo es que El Pachá la cita al hotel La Casona, según sus declaraciones.

Al acudir a la cita, relató, la muchacha notó que algo no estaba claro, por lo que fue al baño y allí encendió la grabadora del celular con la intención de registrar lo que pudiera pasar en la habitación.

Ya en el cuarto de hotel, agregó, fue que El Pachá comenzó las insinuaciones y las expresiones descompuestas.

“Él vino de una vez para encima de mí. Yo le dije ‘espérese, ¿qué le pasa?’. Me dijo que yo le gusto y le comenté que mi visita fue para hablar del programa. Él insistía en que estaba enamorado y comenzó a forcejear conmigo”.

De acuerdo con su testimonio, en los momentos más preocupantes no podía salir “porque él no me dejaba ir. Me agarró de las muñecas”.

En sus declaraciones a Santiago Matías, explicó que no hay más audios disponibles porque al celular se le descargó la batería y se le apagó.

El Pachá la dejó salir luego de que amenazara con gritar, sostuvo la joven que mantiene una relación de pareja desde hace cuatro años con un hombre que se encuentra en Estados Unidos.

Aunque negó que se trate de un chantaje o busque ventajas económicas, admitió que en una de las reuniones entre abogados, una persona de apellido Caminero fue quien sugirió que pidiera una indemnización de 50 mil dólares.

SOBRE ELLA

Yani Paulino nació en San Cristóbal, se crió con una madre soltera en Haina y se confesó cristiana, religión en la que llegó a ser durante casi cinco años pastora del Ministerio Juvenil Eclesiastés 12:1, aunque hace un tiempo lo dejó. "Soy un propósito de Dios, Dios tiene un propósito conmigo... Tarde o temprano voy a regresar".

Luego agregó: "Fui siempre una muchachita muy correcta, que le gustó siempre hacer las cosas por la derecha y mi madre como pudo logró sacarme adelante a mí, a mi hermana y a mi hermano, que ya falleció".

Es madre de una niña y estudió Administración Hotelera en la Universidad Tecnológica de Santo Domingo (UTESA), aunque de jovencita "quería ser cantante y estar en la televisión”.

Antes de Administración Hotelera, quiso estudiar Comunicación Social, pero se desencantó por el ejemplo que veia en la televisión "por los escándalos, lo que pasó con Venya Carolina..." y los comentarios de que las mujeres para poder trabajar en la televisión tenían que acostarse con los presentadores, los productores y dije que iba a estudiar otra cosa que no fuera eso".

Además, estudió un tiempo, sin concluir, en una escuela de locución en la capital dominicana, donde vivió desde que le pidió a su madre que se mudara aquí para poder estudiar.

Al Ministerio de Turismo entró como pasante y luego fue nombrada como recepcionista, donde el destino la juntó con Frederick Martínez para vivir una historia que la marcará durante toda su vida.

