Frederick Martínez: “Demandaré por daños a mi imagen”

Ynmaculada Cruz Hierro

ynmaculada.cruz@listindiario.com

Santo Domingo, RD

“Mi mamá ha llorado muchísimo y está muy afectada con todo este escándalo. Aunque ella está segura que soy inocente esto la ha destrozado. Mis hijos conocen muy bien a su padre. Mi hermano y mi sobrina también han estado muy tristes por estas falsas acusaciones”, refiere Frederick Martínez cuando se le pregunta sobre el caso de la supuesta agresión sexual por la que está siendo demandado.

Ayer el animador de televisión, durante una intervención en su programa “Pégate y gana con El Pachá” (Color Visión), se refirió al caso y dijo que no se quedará de brazos crusados. Al hablar con LISTÍN DIARIO anunció que sus abogados Julio Cury y Rafael Caminero ya están a cargo y procederán con una contra demanda por daños y perjuicios, debido a que el escándalo ha afectado su imagen y a su familia.

El viernes pasado la señora Yany Paulino Rodríguez junto a su abogado, Emilio López, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, asegurando que Paulino fue víctima de agresión sexual por parte del presentador de televisión, mientras compartían en un restaurante de la capital.

El abogado de Yany

Según reveló el abogado a la prensa, el pasado sábado, Yany había asistido, por dos sábados consecutivos, al ser parte del staff de modelos del programa, luego se presentaron unos inconvenientes y tuvo que dejar el espacio, por lo que, supuestamente, El Pachá la invitó a un restaurant de un hotel de la capital para buscarle una solución al problema. Según lo narrado por el abogado Yany se presentó al lugar, en donde Martínez la invitó a la habitación del hotel, la que según, asegura es una especie de oficina, y es cuando Rodríguez decidió encender la grabadora de audio de su celular. posteriormente surgió el forcejeo y la agresión que ella dice le sucedió.

Lo que cuenta El Pachá

“A ella la conocí siendo secretaria del ministerio de Turismo y Emilio Ángeles me pidió que le diera una oportunidad. Yo accedí y ella fue durante dos sábados al programa como modelo. Cuando Ramón -Mon- Lluberes la ve, me exige que la saque del staff porque ella no reúne las condiciones para ese trabajo. Y cuando le anunciamos que ya no volvería, ella se molestó y tengo testigos que se refirió con amenazas contra nosotros.

Unas semanas después fui citado a una reunión para llegar a un acuerdo y accediera a pagar 50 mil dólares para no proceder con la demanda. Como yo estoy seguro que no hice nada dejé, entonces, que ella y su abogado actuaran”.

Lo que dijo el sábado

Al tratar el caso en su programa advirtió que los que están detrás de la denuncia en su contra por supuesta agresión sexual pagarán las consecuencias, porque serán sometidos ante los tribunales.

Dijo que ha librado muchas batallas y ha trabajado para grandes cadenas internacionales, para que décadas de esfuerzos sean tirados por el suelo por “mediocres”.

“Voy a dar un ejemplo a este país que a la gente honorable y de trabajo se respeta, y me la van a pagar en los tribunales, aunque sea lo último que haga en mi vida como comunicador y como ente social, voy a dar un ejemplo a los chantajeadores y a los manipuladores”, dijo el presentador en su programa sabatino.

Dijo que grandes líderes como Donald Trump y Don Francisco también han sido manipulados y que a un bombero ni un paletero lo van a demandar, lo van a hacer con una persona exitosa y triunfadora.

“Esta vez no le va a salir, porque se equivocaron de personaje, escogieron al menos indicado, primero porque no tengo un peso, porque todo lo doy, vengo de un divorcio después de 20 y pico de años de casado con la misma mujer”, dijo.

Animadoras

Apoyan

Las presentadoras del programa “Pégate y Gana”, denominadas “las divas del Pachá”, salieron en defensa del presentador Frederick Martínez, quien fue acusado de una supuesta agresión sexual por una joven que trabajó por dos meses en el referido espacio sabatino.

Bajo la campaña “Rechazo las declaraciones” de la joven que se hace llamar “ex-integrante” de la propuesta sabatina las féminas coincidieron en lo profesional y grandioso que es el popular animador, y que en el tiempo que llevan laborando con él nunca ha visto una acción de esta índole.