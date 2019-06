Sandra Berrocal celebra su cumpleaños soltera

Bueno Santos

Bellísima y muy feliz se mostró Sandra Berrocal por su cumpleaños, el pasado fin de semana, en las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram. Pero la vida marital de la “presentadora de extrema” no anda bien. En la farándula se comenta de un posible divorcio entre ella y su actual pareja y padre de su último hijo Crazy Desing, y es que este estuvo ausente en esta memorable fecha. Que el amor se acabó o que hubo una tercera persona de por medio, son detalles que aún no salen a la luz. Lo que el público sí ha podido apreciar es que Sandra se observa muy feliz, al parecer, vive unos de los momentos más espectaculares de su vida, pero tampoco sabemos por qué?

Ayuden a Anaís

Anaís está pasando por una de sus peores etapas, luego de haberse convertido en figura pública al ganar en el 2005 el concurso Objetivo Fama, la cantante dominicana “no da pie con bola” en ninguno de los proyectos que se ha propuesto, más con tristeza vemos como se ha mostrado en sus redes sociales, exhibiendo un comportamiento de una persona que necesita ayuda médica urgente. Su esposo confirmó que Anaís había sido ingresada en un hospital pero esta volvió a tomar las riendas de su vida compartiendo nuevos videos en donde se le observó hablando incoherencias.

La arrogancia y el mal manejo

La arrogancia y el manejo, que es usual y natural, en muchos exponentes de la música popular y que gozan de la pegda y la fama en estos momentos, son actitudes difíciles de consumir para un público que no ve con agrado este comportamiento petulante en jóvenes, que iniciando una carrera no comprenden que el éxito no es más que mantenerse, por siempre, en el gusto de los consumidores. Quizás desconozcan que de las misma manera como llegaron a la cima, igual pueden bajar más pronto de lo que se imaginan. Denota muy mal manejo y falta de educación exhibirse con arrogancia y vender una imagen indestructible, cuando al fin al cabo todo tiene su ciclo.

Deja la Chiquito Team Band

El cantante Pedro Miguel Lama Bautista (Pedrito Lama) se despidió en buenos términos de la agrupación salsera Chiquito Teand Band para iniciar una carrera como solista de la mano de la empresa AS Creativa que dirige el empresario Ángel Sánchez. El artista tenía 16 años viviendo en México, cuando recibió una llamada de su amigo Enmanuel Frías (Manuel Piano) para entrar en el 2015 a la Chiquito Team Band. Su estampa como excelente cantante conquistó de inmediato a los seguidores de la banda con el éxito “Otro día más sin verte”. Ahora Pedro Lama emprende una nueva etapa en la industria discográfica, “luego de recibir una oferta, no monetaria, sino para impulsar mi carrera como solista, del señor Ángel Sánchez y la compañía AS Creativa”. Lama aseguró que se va de Chiquito Teand Band en buenos términos. Y un ejemplo de esto fue la gran despedida que le hizo la agrupación con un concierto en la discoteca Jet Set el pasado jueves.