Ray Winstone ficha por Black Widow de Marvel

EUROPA PRESS

MADRID

Ray Winstone ha fichado por 'Black Widow', la película protagonizada en solitario por la Viuda Negra de Scarlett Johansson, para interpretar un misterioso personaje que Marvel aún no ha desvelado.

Según informa Deadline, ha podido verse al actor de películas como 'Infiltrados' o 'La invención de Hugo' o en el set de rodaje de la película tanto en Londres como en Noruega. 'Black Widow' será el segundo largometraje que protagonizará en solitario una superheroína tras 'Capitana Marvel' y será el primero ser dirigido únicamente por una mujer cineasta: Cate Shortland, directora de 'Lore' y 'El síndrome de Berlín'.

Desde que Marvel Studios confirmó que regresará a la Comic-Con de San Diego este año, se da por hecho de que en el evento puedan saberse más datos sobre la película de la Viuda Negra, al estar ya en producción.

También se esperan posibles anuncios de la Fase 4, especialmente de 'The Eternals', 'Shang-Chi' y 'Doctor Strange 2', tampoco se descarta conocer alguna información relacionada con 'The New Mutants', cuyas regrabaciones tiene que hacerse a lo largo de este año.

Protagonizada por Scarlett Johansson, entre los fichajes de la película están Rachel Weisz, Florence Pugh y David Harbour. Su estreno se espera el año 2020.