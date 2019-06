Dicen caso de agresión sexual de El Pachá es un chantaje; mujer habría exigido 50 mil dólares para no denunciarlo

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

Ante la acusación de una supuesta agresión sexual de parte del comunicador Fréderick Martínez, “El Pachá”, en contra de una mujer hasta el momento solo conocida como “Yany”, este se ha rehusado a emitir declaraciones sobre el tema.

“Su abogado le ha recomendado no hablar porque se está en una fase primaria de investigación”, dijo una fuente cercana al animador del programa “Pégate y Gana con El Pachá” (Color Visión).

“Todo se trata de un chantaje porque ellos estaban exigiendo 50 mil dólares para no ir a la fiscalía y Fréderick dijo que no iba a caer en ese juego porque no había hecho nada. El Pachá nunca agredió a esa señora y existen pruebas contundentes de que se trata de un plan orquestado por una comunicadora en combinación con otra persona que se oculta detrás de las redes sociales para dañar reputaciones”, aseguró la fuente a reporteros de LISTÍN DIARIO.

Según lo revelado dentro de las amenazas, cuenta la persona, existen audios en los que se le advierte que El Pachá no aguanta un escándalo más, que esa demanda le haría mucho daño para su carrera y a los políticos a quienes apoya, y que lo mejor era llegar a un acuerdo.



También aclaró que la demandante no pertenece al “staff” de comunicadoras del programa y que solo fue al espacio unas tres veces.

En la mañana del viernes El Pachá fue denunciado por presunta agresión sexual, por una mujer quien dice formaba parte de su "staff".

Emilio López, abogado de la víctima hasta ahora solo identificada como "Yany", alegó que la mujer sufrió de agresión sexual por parte del presentador de "Pégate y Gana con el Pachá", mientras se encontraban en el hotel "La Casona".

Comentó que el hecho ocurrió hace unos 20 días, sin embargo la denuncia fue realizada este viernes debido a que "ella no estaba bien psicológicamente y no encontraba cómo llegar hasta nosotros".

La denuncia fue realizada este viernes a las 9:00 de la mañana en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, del Ministerio Público, ubicado en la Rómulo Betancourt.